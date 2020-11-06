Сергей Шнуров резко ответил Иосифу Пригожину об «уродовании молодежи»

Сергей Шнуров резко ответил Иосифу Пригожину об «уродовании молодежи»

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров остро среагировал на слова продюсера Иосифа Пригожина о новомодных исполнителях, уродующих молодежь.

Пригожин прошелся по рэперу Моргенштерну и самому Шнурову, обвинив их, в частности, в использовании мата в творчестве. Лидеру «Ленинграда» это очень не понравилось, и он изложил свои претензии в стихах, где написал, что его оппонент якобы уделяет мало внимания «продюсерскому дельцу» и что тому давно пора нанести на голый череп татуировку с ликом жены Валерии.

Центральной частью опуса являются такие слова:

Ты в эмиратах греешься, в тенечек,
Засунув свой подстриженный живот.
А молодежь проводит свой денечек,
Под дождиком работая, ну вот.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 18:10
    Гость: stalker

    Думается, молодежь сама сделает вывод кто из них прав. И у меня почему-то есть уверенность, что Пригожина она в этом споре не поддержит. Хотя бы потому, что Шнуров им ближе по духу. А Пригожин очень уж холеный, лощеный и избалованный жизнью в их понимании.

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