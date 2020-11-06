Сергей Шнуров резко ответил Иосифу Пригожину об «уродовании молодежи»

17:23 6.11.2020

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров остро среагировал на слова продюсера Иосифа Пригожина о новомодных исполнителях, уродующих молодежь.

Пригожин прошелся по рэперу Моргенштерну и самому Шнурову, обвинив их, в частности, в использовании мата в творчестве. Лидеру «Ленинграда» это очень не понравилось, и он изложил свои претензии в стихах, где написал, что его оппонент якобы уделяет мало внимания «продюсерскому дельцу» и что тому давно пора нанести на голый череп татуировку с ликом жены Валерии.

Центральной частью опуса являются такие слова:

Ты в эмиратах греешься, в тенечек,

Засунув свой подстриженный живот.

А молодежь проводит свой денечек,

Под дождиком работая, ну вот.

