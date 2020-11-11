Черный Лукич / Спинки мента «Издания для ХОР-рекордс» (2 СD)

Исполнитель: Черный Лукич / Спинки мента, Название: «Эрекция лейтенанта Киреева», «Кончились патроны», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2020

Похоже, некоторые издатели альбомов имеют в своем арсенале машину времени! Берешь в руки свежевыпущенный альбом – и переносишься лет на 18-20 назад. Коробка, полиграфия, эмблемы, шрифт, все в точности такое же, как и тогда. Даже запах типографской краски вкладыша абсолютно идентичен…

Антологию ранних альбомов Вадима «Черного Лукича» Кузьмина, записанных на «ГрОБ Rекордс» в омской квартире Егора Летова в конце 80-х, лейбл «Выргород» выпустил в полном объеме еще три года назад на шести CD. Все было сделано с размахом: стильные диджипаки, красочные буклеты, редкие бонусы, специальный диск с раритетами и черная коробочка для всего этого великолепия. Тогда же были проанонсированы специальные издания номерных альбомов антологии в другой компоновке и с альтернативным мастерингом, но час X наступил лишь осенью 2020-го.

Не ошибемся, если скажем, что как творческая боевая единица Вадим Кузьмин сформировался под чутким руководством Егора Летова. Записав в феврале 1988-го стахановскими темпами за неделю три альбома, тандем распределил его по двум условным проектам Кузьмина. Ранние полуабсурдные песни оказались в двух альбомах «Спинок мента» «Эрекция лейтенанта Киреева» и «Кучи в ночи». Ну а под грифом новоявленного «Черного Лукича» (который вообще изначально хотели окрестить «Насильники Крупской») оказался диск «Кончились патроны».

«Спинки мента» - это молодость, бесшабашность, гормоны, адреналин. Название исчерпывающе отражает суть проекта: в конце 80-х полки советских гастрономов были завалены спинками минтая, которые вряд ли стали бы есть гурманы, ну а для всех остальных они были вполне доступным, сытным и питательным продуктом. Слово же «мент» намекает на тотальный стеб. В рамках «Спинок мента» Кузьмин продемонстрировал редкостную всеядность, объединив эстетику советских ВИА со скабрезными текстами, детскими стихами и образчиками наивного искусства.

Совсем иной коленкор – «Черный Лукич», где появилась серьезность, политизированность и даже трагедия. Отталкиваясь от исторических сюжетов, Кузьмин начал писать экзистенциальные песни о преодолении, изрядно сдобренные светлой грустинкой и мягким юмором. Уже на раннем этапе этого ставшего основным для Кузьмина проекта, появились такие знаковые вещи, как «Черный Лукич», «Мы идем в тишине» и «Кончились патроны».

Видимо, для пущей наглядности разницы в методах «Спинок мента» и «Черного Лукича» Егор Летов для несостоявшегося издания на ХОР-рекордс сделал из трех альбомов два – «Эрекция лейтенанта Киреева» и «Кончились патроны». Пожертвовать пришлось релизом «Кучи в ночи», материал которого распределили по этим двум дискам. Ни к чему не обязывающие зарисовки, типа «Колыбельной» и «На кухне» отошли к «Спинкам мента». А в «лукичевский» альбом «Кончлись патроны» Летов добавил, например, нуарную «Ночь близка», шаманскую «Кучи в ночи» и беззаботную «Булочку с маком», которую Кузьмин исполнял на своих концертах до последнего. Мастеринг обновленных альбомов сделал Сергей Летов, но релиз на ХОРе, увы, так и не состоялся.

Обложка диска «Кончились патроны» уже известна по одноименному изданию «Выргорода» из антологии трехлетней давности. А вот дизайн «Эрекции лейтенанта Киреева» - эксклюзив! Изображение космонавта, парящего в невесомости на фоне Земли неплохо передает суть «Спинок мента» - обо всем и ни о чем, но непременно в планетарном масштабе!

Обложки альбомов. Предоставлены издателем