Лидер «Рондо» представил песню о болезненном разводе

12:14 11.11.2020

Фронтмен группы «Рондо» Александр Иванов представил новую песню «Шарф».

Композиция посвящена болезненному разводу двух зрелых людей. По мнению Иванова, песня получилась нехарактерной для «Рондо», в ней много электроники, но, в то же время, можно уловить и черты стиля «Рондо». Автором песни выступил Павел Черных из команды «Мел».

Еще одна песня «Там» этого же автора появилась в исполнении Иванова летом этого года. Она будет заглавной в новом альбоме певца, запланированном на весну 2021 года. Релиз выйдет сначала на виниле и компакт-кассете, а затем уже и в цифровом виде.