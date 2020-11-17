Сын Цоя подал в суд на Учителя из-за фильма об отце

Сын Цоя подал в суд на Учителя из-за фильма об отце

Единственный сын Виктора Цоя Александр  подал судебный иск на режиссера Алексея Учителя по следам фильма «Цой» об отце.

Отпрыск музыканта настаивает на том, что изображение лидера «Кино» было использовано в картине незаконно, сообщает МК. Теперь Цой-младший требует удалить кадры с его отцом, взятые из документальных лент Учителя «Рок» и «Последний герой». Присутствующее же в художественной части картины изображение певца было сгенерировано нейросетью.

Компенсацию морального вреда Александр Цой требовать не желает. Однако он хочет, чтобы ответчик заплатил госпошлину в размере 300 000 рублей и стоимость нотариального обозначения доказательств 29 000.

Фильм «Цой» вышел в прокат 12 ноября. Премьера откладывалась из-за противодействия Александра Цоя, который даже писал на этот счет письмо Владимиру Путину.

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