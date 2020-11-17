Сын Цоя подал в суд на Учителя из-за фильма об отце

14:55 17.11.2020

Единственный сын Виктора Цоя Александр подал судебный иск на режиссера Алексея Учителя по следам фильма «Цой» об отце.

Отпрыск музыканта настаивает на том, что изображение лидера «Кино» было использовано в картине незаконно, сообщает МК. Теперь Цой-младший требует удалить кадры с его отцом, взятые из документальных лент Учителя «Рок» и «Последний герой». Присутствующее же в художественной части картины изображение певца было сгенерировано нейросетью.

Компенсацию морального вреда Александр Цой требовать не желает. Однако он хочет, чтобы ответчик заплатил госпошлину в размере 300 000 рублей и стоимость нотариального обозначения доказательств 29 000.

Фильм «Цой» вышел в прокат 12 ноября. Премьера откладывалась из-за противодействия Александра Цоя, который даже писал на этот счет письмо Владимиру Путину.