Юрий Лоза подал в суд на Сергея Шнурова из-за оскорбительных стихов

Юрий Лоза подал в суд на Сергея Шнурова из-за оскорбительных стихов

Юрий Лоза подал судебный иск о защите чести и достоинства на Сергея Шнурова.

Иск был зарегистрирован в Симоновском суде Москвы, сообщает МК. Причиной для обращения Лозы в суд послужило скабрезное стихотворение Шнурова, которое последний разместил несколько месяцев назад после получения автором песни «Плот» официальной благодарности от президента России за многолетнюю плодотворную деятельность.

Шнуров в своем поэтическом обращении прошелся по привычке Лозы комментировать разные явления музыкальной жизни, сравнил его с «Рашен Крымом» и предпослал ему уничижительные характеристики. В своих комментариях по этому поводу Лоза заявлял, что не считает созданное оппонентом стихами, в отличие от «Я помню чудное мгновение» Пушкина.

Соответчиком Сергея Шнурова в судебном иске станет возглавляемый им телеканал RTVI.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.11.2020, 17:56
    Гость: Реалло

    Не к лицу лозе с ушлепней судиться.
    Если он мужик - то должен просто дать пару раз в тыкву этому сироже.Да и пиару будет куда больше:"кровавый поединок двух титанов" :)
    А Лозе пиар-то и нужен,жить-то надо,а жить привык с икрой на столе.Но нынче не востребован.А шнуров миллионы колотит своим завыванием.

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