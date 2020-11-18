Юрий Лоза подал в суд на Сергея Шнурова из-за оскорбительных стихов

13:30 18.11.2020

Юрий Лоза подал судебный иск о защите чести и достоинства на Сергея Шнурова.

Иск был зарегистрирован в Симоновском суде Москвы, сообщает МК. Причиной для обращения Лозы в суд послужило скабрезное стихотворение Шнурова, которое последний разместил несколько месяцев назад после получения автором песни «Плот» официальной благодарности от президента России за многолетнюю плодотворную деятельность.

Шнуров в своем поэтическом обращении прошелся по привычке Лозы комментировать разные явления музыкальной жизни, сравнил его с «Рашен Крымом» и предпослал ему уничижительные характеристики. В своих комментариях по этому поводу Лоза заявлял, что не считает созданное оппонентом стихами, в отличие от «Я помню чудное мгновение» Пушкина.

Соответчиком Сергея Шнурова в судебном иске станет возглавляемый им телеканал RTVI.