Сергей Шнуров превратился в убежденного трезвенника

17:14 2.12.2020

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что бросил употреблять алкоголь.

О начале трезвого образа жизни он известил общественность первого декабря через соцсети. Музыкант подчеркнул, что ему будут по-прежнему приписывать пьяные похождения, но его это не волнует:

Пусть бегут по лужам слухи,

******** [Говорят] пускай всерьез.

Я! Без пьяной дисперсухи

И без алкогольных слез.

От отчаяния по пьяни

На себе не рву рубаху.

Злиться что от возлияний?

Кроме того, певца не устраивает больше чувство унижения, неизменно сопровождающее сторонников алкогольного образа жизни. Также он не хочет становиться заложником одного амплуа.