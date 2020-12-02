Андрей Князев указал путь в Тверь на симфоническом концерте

Музыка Андрея Князева подразумевает симфонический размах

Этот потенциал был задействован еще девять лет назад, когда «Король и Шут» (в котором еще пел на тот момент Князь) представил в столичном РАМТе программу с оркестром «Глобалис», густо замешанную на материале из последнего на тот момент альбома группы «Театр демона». А на концертах в ДК имени Горбунова с симфоническим квинтетом 28 ноября Князев использовал материал как «КиШ», так и группы «КняZz в пропорциях примерно 50 на 50.

Некоторые песни, сыгранные в марте 2011-го в РАМТе, перекочевали и в эту программу - «Танец злобного гения», «Тяни» и «Кукла колдуна». Однако концепция на сей раз была несколько иной. Музыканты группы «КняZz» и специально приглашенные академические инструменталисты по максимуму раскрыли диапазон князевских песен, делая акцент на самых разных красках. Так, открывавшие выступление «Призраки Там-Тама» воспроизводили атмосферу тесного панковского паба, где вроде бы и негде особо развернуться, но когда начинает играть музыка, пространство, словно исчезает, и даже для пого место остается. Впрочем, в «Пассажире» пого уступил место диско.

Целый цикл о трудностях актерской профессии - «Актриса», «Гример» и расширенная версия «Сосиски» - наводил на мысли о том, что музыка Князева очень даже кинематографична. Обновленные версии отсылали к настроению саундтреков к «Профессионалу» и «Титанику», а «Письмо из Трансильвании» - чуть ли не к «Призраку оперы». Театральный элемент был очень ощутим во время исполнения заглавной песни из альбома «Короля и Шута» «Жаль, нет ружья», содержавшей диалог досужего прохожего с опечаленным внуком бывалого охотника.

В анонсе к концерту были обещаны фольклорные мотивы — и они в полной мере проявились в песне «Видел Вия — вот те Крест». На ее коде музыканты устроили настоящее буйство, перенеся зал на разнузданную гулянку в хуторской шинок. А Князь лишь поддавал жару возгласом «Эх, мать честная!».

В свое время альбом «Театр демона» не только поэтическими, но и музыкальными средствами воспроизводил салонную атмосферу анархических сходок начала прошлого века. Не упустила этого момента группа «КняZz» и на собственном выступлении, сыграв, например, уже из своего репертуара «Подругу анархиста». Аристократический лоск был присущ и «Романсу», который Андрей Князев не просто посвятил славному городу Твери, но и указав туда верное направление, специально сверившись перед выходом на сцену с картой.

Музыканты делали все, чтобы зрители себя не чувствовали скованными, будто на филармоническом вечере. Перед «Сосиской» Андрей Князев попытался напугать сессионного клавишника репликой о том, что эта «веселая песенка» в его сет-листе якобы отсутствует. А перед песней «Ели мясо мужики», заметив, что грядущий Новый год пройдет на сей раз без кабаков, тут же пообещал компенсировать это недоразумение своим появлением в праздничном ночном выпуске «Ели мясо мужики», где споет с двумя таинственными снегурками.

Выступление в Горбушке Князь нарек экспериментальным. Необычность программы заключалась и в том, что группа сыграла ее два раза подряд — в 17.00 и в 21.00, чтобы в условиях коронавирусных ограничений на вместимость площадки, все желающие смогли приобщиться к прекрасному, не нарушив установленного лимита. Музыканты не утратили запала до финала второго концерта, а Андрей Князев под занавес этого марафона признался, что готов сыграть программу хоть в третий раз за вечер.