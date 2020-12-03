Поп-звезды пришли на день рождения дочери Киркорова без масок

Поп-звезды пришли на день рождения дочери Киркорова без масок

Звезды отечественного шоу-бизнеса в первый день зимы поздравили с днем рождения дочь Филиппа Киркорова Аллу-Викторию.

Судя по снимкам, все гости, а также хозяева были на торжестве без масок и иных средств индивидуальной защиты. Между тем, на празднике был 88-летний отец певца Бедрос Киркоров, который по возрасту входит в группу риска. Из гостей были Ольга Бузова со своим близким другом Давой (Давид Манукян), певец Сергей Лазарев, певица Ани Лорак, телеведущий Андрей Малахов и другие.

На дне рождения дочери Филипп Киркоров заявил, что коронавируса бояться не нужно, потому что его побеждает любовь.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Instagram и Youtube
«В обществе начинают понимать, что все эти блогеры в большинстве своем – абсолютно дутые величины. Люди, не сделавшие ничего в жизни»
Лукашенко сознался в прослушке переговоров «лохушки» Тихановской
© KM.RU, Петр Чайников
Ты где, национальная идея?...
Штурм Зимнего дворца. Худ. Н.М. Кочергин. 1950 год.
Об угрозе «бессмысленного и беспощадного» бунта в России
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин
Миллер договорился с Кадыровым инвестировать ₽12 млрд в газификацию Чечни
Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
Заправки попросили снять для них ограничение на работу общепита
В Госдуме предложили уголовное наказание за продажу «веселящего газа»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Траты россиян за рубежом упали более чем на 60%
© KM.RU, Алексей Белкин
Минюст предложил убрать из городов все СИЗО и колонии
ОНФ обратился в Генпрокуратуру из-за фальшивых справок об отсутствии ковид
Фото с сайта travel-picture.ru
Власти Петербурга призвали туристов не приезжать в город на Новый год