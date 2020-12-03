Поп-звезды пришли на день рождения дочери Киркорова без масок

15:01 3.12.2020

Звезды отечественного шоу-бизнеса в первый день зимы поздравили с днем рождения дочь Филиппа Киркорова Аллу-Викторию.

Судя по снимкам, все гости, а также хозяева были на торжестве без масок и иных средств индивидуальной защиты. Между тем, на празднике был 88-летний отец певца Бедрос Киркоров, который по возрасту входит в группу риска. Из гостей были Ольга Бузова со своим близким другом Давой (Давид Манукян), певец Сергей Лазарев, певица Ани Лорак, телеведущий Андрей Малахов и другие.

На дне рождения дочери Филипп Киркоров заявил, что коронавируса бояться не нужно, потому что его побеждает любовь.

