Определены наиболее влиятельные кинозвезды года

09:10 3.12.2020

Интернет-ресурс IMDb обнародовал рейтинг самых востребованных кинозвезд уходящего года.

На самой верхней строчке оказалась актриса кубинского происхождения Ана де Армас, известная по фильму «Достать ножи» и серии бондианы «Не время умирать». На первое ей удалось скакнуть с прошлогоднего 87-го места.

Вторую позицию заняла Джулия Гарнер, ярко себя проявившая в сериалах «Трагедия в Уэйко», «Маньяк» и «Американцы». Тем не менее, считается, что подлинным прорывом для нее стал «Озарк».

Тройку замкнула Аня Чалотра, запомнившаяся по роли колдунье в проекте Netflix «Ведьмак».

Остальные позиции первой десятки заняли: Милли Бобби Браун, Эрин Мориарти, Марго Робби, Эйдан Галлахер, Аня Тейлор-Джой, Линда Карделлини и Генри Кавилл.