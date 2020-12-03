Определены наиболее влиятельные кинозвезды года

Ана де Армас

Интернет-ресурс IMDb обнародовал рейтинг самых востребованных кинозвезд уходящего года.

На самой верхней строчке оказалась актриса кубинского происхождения Ана де Армас, известная по фильму «Достать ножи» и серии бондианы «Не время умирать». На первое ей удалось скакнуть с прошлогоднего 87-го места.

Вторую позицию заняла Джулия Гарнер, ярко себя проявившая в сериалах «Трагедия в Уэйко», «Маньяк» и «Американцы». Тем не менее, считается, что подлинным прорывом для нее стал «Озарк».

Тройку замкнула Аня Чалотра, запомнившаяся по роли колдунье в проекте Netflix «Ведьмак».

Остальные позиции первой десятки заняли: Милли Бобби Браун, Эрин Мориарти, Марго Робби, Эйдан Галлахер, Аня Тейлор-Джой, Линда Карделлини и Генри Кавилл.  

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