Ритейлеры хотят лишить Сергея «Чижа» Чигракова его псевдонима

13:18 10.12.2020

Компания из Нижнего Новгорода «Сладкая жизнь Н.Н.», являющаяся дочерней организацией «Агроторга», управляющего «Пятерочкой» намерена ограничить певца Сергея Чигракова в использовании его псевдонима Чиж.

По информации «Роспатента», Чиж зарегистрировал свой товарный знак еще 21 год назад. Его использование распространяется у музыканта в том числе на продукты и напитки, сообщает РЕН-ТВ. Компания же «Сладкая Н.Н.» считает, что Чигракова надо лишить прав использования бренда в ряде классов услуг, в том числе - включающих рекламу, менеджмент в сфере бизнеса, транспорт, упаковку и хранение товаров, а также обеспечение пищевыми продуктами и напитками. Бизнесмены полагают, что Чигракова все равно эти сферы не интересует.

Конечная цель действий компании — создание сети магазинов «Чижик» по примеру той же «Пятерочки».