Ритейлеры хотят лишить Сергея «Чижа» Чигракова его псевдонима

Ритейлеры хотят лишить Сергея «Чижа» Чигракова его псевдонима

Компания из Нижнего Новгорода «Сладкая жизнь Н.Н.», являющаяся дочерней организацией «Агроторга», управляющего «Пятерочкой» намерена ограничить певца Сергея Чигракова в использовании его псевдонима Чиж.

По информации «Роспатента», Чиж зарегистрировал свой товарный знак еще 21 год назад. Его использование распространяется у музыканта в том числе на продукты и напитки, сообщает РЕН-ТВ. Компания же «Сладкая Н.Н.» считает, что Чигракова надо лишить прав использования бренда в ряде классов услуг, в том числе - включающих рекламу, менеджмент в сфере бизнеса, транспорт, упаковку и хранение товаров, а также обеспечение пищевыми продуктами и напитками. Бизнесмены полагают, что Чигракова все равно эти сферы не интересует.

Конечная цель действий компании — создание сети магазинов «Чижик» по примеру той же «Пятерочки».  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2020, 16:02
    Гость: Чингис

    Приказываю запатентовать мой Чижыкпыжык !
    Чиграков хороший Музыкант,талант,Перекресток вообще шедевр.

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