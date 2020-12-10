Валерия вернула 8,5 миллионов рублей за новогодний корпоратив
Представители певицы Валерии (Аллы Перфиловой) решили отменить новогодний корпоратив для одной из компаний.
Судя по всему, выступление было запланировано заранее, но потом в ноябре власти Москвы в рамках коронавирусных ограничений ввели запреты на концерты в новогоднюю ночь после 23-х часов. Повинуясь этим мерам, продюсер певицы Иосиф Пригожин отменил выступление и вернул заказчикам уже переведенный гонорар — 8,5 миллионов рублей.
Кроме того, Пригожин по-человечески объяснил, почему частные выступления артистов стоят так дорого. Продюсер подчеркнул, что такие мероприятия являются полным эксклюзивом — фактически концертом на дому.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ладно лицедеи - они за бабло и перед гитлером кривляться будут.А почему остаются безнаказанными воры и казнокрады,готовые платить (и еще было бы за что - за эту шрековскую курицу!)
безумные деньги (можно средний детдом ГОД содержать) за 45 минут кривляния.
Потому что налогов не платят. Все себе.
Только не надо говорить, что он не успел.
Бабло лежало на кармане...
Узнать бы,кто конкретно эти гаденыши.
Ну да, что большой зал, что миниатюрный - главное, при своих остаться!