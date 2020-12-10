Валерия вернула 8,5 миллионов рублей за новогодний корпоратив

17:20 10.12.2020

Представители певицы Валерии (Аллы Перфиловой) решили отменить новогодний корпоратив для одной из компаний.

Судя по всему, выступление было запланировано заранее, но потом в ноябре власти Москвы в рамках коронавирусных ограничений ввели запреты на концерты в новогоднюю ночь после 23-х часов. Повинуясь этим мерам, продюсер певицы Иосиф Пригожин отменил выступление и вернул заказчикам уже переведенный гонорар — 8,5 миллионов рублей.

Кроме того, Пригожин по-человечески объяснил, почему частные выступления артистов стоят так дорого. Продюсер подчеркнул, что такие мероприятия являются полным эксклюзивом — фактически концертом на дому.