Определены самые прослушиваемые в России песни в 2020-м

15:29 16.12.2020

Платформа «Яндекс Музыка» обнародовало список самых востребованных у жителей песен в 2020 году.

За годичный цикл пользователи чаще всего обращались к таким трекам, как «Девочка, танцуй» дуэта Artik & Asti, «Юность» группы Dabro и Blinding Lights певца The Weeknd. Также в Топ-10 очутились песни UNO группы Little Big, «Луна не знает пути» исполнителей Тайпан & Agunda, ЯТЛ певицы Zivert, «Покинула чат» Клавы Коки, «Плачу на техно» коллективов Cream Soda и «Хлеб», «Краш» Клавы Коки и NILETTO, Lovefool немецкого коллектива twocolors.

Песни на русском языке третий год подряд лидирует в чартах: в топ-10 вошли семь русскоязычных треков.