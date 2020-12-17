Сергей Лазарев пожаловался на тотальное безденежье в эпоху ковида

Сергей Лазарев пожаловался на тотальное безденежье в эпоху ковида

Певец Сергей Лазарев рассказал о патовом материальном положении российских артистов, которое сложилось в связи с ограничениями на массовые мероприятия в период COVID-19.

Поп-исполнитель заявил, что доходы упали в десять раз, передает портал Дни.Ру. При этом расходы у звезд только увеличились, ведь им необходимо приобретать у авторов новые песни, оплачивать съемки видеороликов, а также заказывать новые костюмы для еще не отмененных выступлений.

Знатной статьей расходов остается содержание многочисленного коллектива Сергея Лазарева. Ценой неимоверных усилий ему удалось сохранить всех сотрудников, не уволив ни одного.
 

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