Обнародованы размеры долгов российских звезд шоу-бизнеса

12:14 25.12.2020

В общедоступном интернет-пространстве появились суммы задолженностей отечественных звезд перед государством.

Так, обладательница 22-х квартир в Астрахани Анастасия Волочкова должна за них 27 тысяч рублей, извещает КП. За жилье в Санкт-Петербурге Волочкова задолжала 54 тысячи, а за квартиру в Москве — 125 тысяч. Общая же сумма долга балерины составляет 311 тысяч.

Обогнал ее рэпер Тимати (Тимур Юнусов), у которого по долгам набежало 406 тысяч рублей (половину он должен за машину). Нерегулярно платит за автомобиль и актриса Кристина Асмус, поэтому на ней висит долг в 102 тысячи.