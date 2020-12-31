Назван победитель девятого сезона телешоу «Голос»

13:52 31.12.2020

Девятый сезон телешоу «Голос» завершилоь в предпоследний день года года в прямом эфире Первого канала.

Голосовавшие зрители отдали предпочтение 17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска, чьей наставницей была Полина Гагарина. Второе место с минимальным незначительным отставанием занял слепой пианист Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина.

Самым впечатляющим наставником сезона телезрители провозгласили Басту. Первым из финалистов проект покинул Василий Пасечник из команды Басты. Примечательно, что его исполнение песни Олега Газманова «Офицеры» зрители и наставники слушали стоя - но телеголосование низвергло Пасечника на четвёртое место.

На последующем этапе патриотическую песню («Давай за...» ЛЮБЭ) выбрал Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова: телезрители тоже проголосовали против, определив финалиста на третье место

