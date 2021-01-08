«Пикник», 12-13 января, «16 Тонн»

«Пикник», 12-13 января, «16 Тонн»

Группа «Пикник» отыграет два праздничных концерта «Ночь после Рождества» 12-13 января в московском клубе «16 Тонн»

Новая программа «Прикосновение» объединит на сцене новейшие достижения науки и техники и музыкальную магию. На сцене появятся светящиеся образы гигантских сюрреалистических музыкантов и новые персонажи, а видеоряды на экране дополнят и по-новому раскрасят фантастический мир, который «Пикник» создаёт на сцене. Что касается треклиста - прозвучат не только всеми любимые хиты, но и одноимённая композиция «Прикосновение», и новая песня «Колдун».

Но это всё - только слова. Чтобы по-настоящему ощутить «Прикосновение» - приходите на концерт!

Начало в 19.00.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Татьяна Бывшук
Нижегородцу грозит 7 лет тюрьмы за сбор валежника
«Степень реальной зависимости России от импортных цифровых технологий больше, чем это следует из тех цифр, которые оглашают наши чиновники»
Александр Проханов © KM.RU, Алексей Белкин
«Очищение — это главный всеобъемлющий нацпроект, без которого невозможны все другие проекты: ни проект здравоохранения, ни проект сбережения народа»
© KM.RU, Алексей Белкин
В Госдуме допустили отмену пенсии живущим за границей россиянам
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Дональд Трамп
Суд в Багдаде выдал ордер на арест Дональда Трампа
© KM.RU, Алексей Белкин
Россия ввела электронную визу для граждан 52 стран
Водитель остановил неуправляемый Opel на МКАД, подставив свой автомобиль
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
Кабмин обязал российские госкомпании публиковать данные о достижении KPI
© KM.RU, Александр Кочубей
Путин отказался поверить в рекордный дефицит бюджета Москвы
В Москве «сотрудники НКВД» продают шаурму «от Сталина»
Минздрав Украины получил заявку на регистрацию «Спутника V»
СМИ назвали вероятного кандидата на пост канцлера Германии вместо Меркель