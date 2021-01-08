«Пикник», 12-13 января, «16 Тонн»

14:50 8.01.2021

Группа «Пикник» отыграет два праздничных концерта «Ночь после Рождества» 12-13 января в московском клубе «16 Тонн»

Новая программа «Прикосновение» объединит на сцене новейшие достижения науки и техники и музыкальную магию. На сцене появятся светящиеся образы гигантских сюрреалистических музыкантов и новые персонажи, а видеоряды на экране дополнят и по-новому раскрасят фантастический мир, который «Пикник» создаёт на сцене. Что касается треклиста - прозвучат не только всеми любимые хиты, но и одноимённая композиция «Прикосновение», и новая песня «Колдун».

Но это всё - только слова. Чтобы по-настоящему ощутить «Прикосновение» - приходите на концерт!

Начало в 19.00.

