«Северный Флот», 17 января, BIGBEN (Тверь)

21:55 11.01.2021

17 января в клубе BIGBEN состоится акустический концерт музыкантов группы «Северный Флот»

Это будет не привычное полновесное шоу группы, а камерный творческий вечер, на котором Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов сыграют уникальный акустический сет, состоящий из так хорошо известных и давно полюбившихся публике песен.

Для музыкантов это не первый опыт работы с unplugged-программой. В июне 2018 года Александр и Яков отыграли два небольших закрытых акустических мероприятия для акционеров проекта на сайте Planeta.ru. Обилие восторженных отзывов от публики не оставило сомнений в необходимости проведения полноценного акустического концерта, который состоялся в московском "Hard Rock Cafe" в феврале 2019 года при полном аншлаге.

17 января в клубе «Bigben» в уютной атмосфере под аккомпанемент двух гитар прозвучат не только любимые хиты группы, но и музыкальные раритеты, которые редко входят в программу электрических концертов. Также не обойдётся и без некоторых приятных сюрпризов!

До встречи на единственном акустическом концерте музыкантов группы «Северный флот» в Твери!