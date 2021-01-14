«Пикник» проложил дорогу к рождественской звезде

Группа «Пикник» отыграла два незабываемых камерных концерта в столичном клубе «16 Тонн» 12 и 13 января

У группы «Пикник» много лет кряду была замечательная традиция — устраивать рождественские вечера в московском Центральном доме художника. Увы, ничто не вечно под Луной — ЦДХ упразднен как концертная площадка, а индустрия зрелищных мероприятий из-за треклятого ковида в последние месяцы скукожилась до состояния шагреневой кожи.

Удар пришелся и по «пикниковским» выступлениям в «Тоннах» с заманчивым названием «Ночь после Рождества», запланированных изначально на 25 и 26 декабря прошлого года. Их пришлось сдвигать на 12 и 13 января 2021-го, но всё, что ни делается — к лучшему. Ведь теперь они совпали с периодом православных Святок, а католические воззрения Эдмунда Шклярского причудливо переплетались с настроением еще погруженных в праздничные реалии зрителей.

Стремление удержать за хвост Рождество ощущалось и в фигуре будто соскользнувшего со страниц гофмановского «Щелкунчика» человека с фонарем, освещающего всех тех, кто еще не успел прикоснуться к новогодним чудесам. Все это происходило под радиопозывные на мотив «Фиолетово-черного», которые тут же отозвались «Азбукой Морзе». «Скоро время назад пойдет» - эти слова материализовались прямо на глазах, учитывая перипетии с переносом концертов. Но ощущение, что все это сбылось, и все это — взаправду, укрепили «Настоящие дни».

Еще одной константой концерта стал образ рождественской звезды, красной нитью прошедший практически через всю программу. Под «Фиолетово-черного» световые звезды соответствующих оттенков парили над сценой. Белые звездочки трепетали за спинами музыкантов под «Иглу» - там, где совсем недавно обретался воображаемый «легкий сфинкс».

Без привычной для «Пикника» дополненной реальности (видеоарт и высокотехнологичные перфомансы) константы «пикниковской» программы воспринимались по-новому. «Египтянина» зал пел с музыкантами так же стройно, как обычно, но вот Эдмунд Шклярский не стал использовать древнеегипетский инструмент, ограничившись соло на электрогитаре. На место визуального контента пришли чистые энергетика и драйв.

Но, естественно, совсем уж без шоу «Пикник» москвичей не оставил. Мим Игорь Васильев предстал в песне «Парню 90 лет» в образе Иэна Андерсона из Jethro Tull. Вспомнились недавние оживленные интернет-дебаты по поводу «немощности» этого шотландского музыканта, из которых следовало, что поклонники его действительно воспринимают уже чуть ли не как девяностолетнюю развалину. А во время «Такая их карма» Васильев, напротив, стал воплощением вечной молодости, разбросав лепестки цветов в облике хиппи. Поразительно, но в зале встречались женщины в костюмах «детей цветов».

Внедренная в «Говорит и показывает» тема «Цыганочки» из фильма «Начало» послужила сигналом к карнавальным безумствам. «Пикник» неожиданно разразился диско-блоком, состоявшим из танцевальных версий «Я почти итальянец» и все той же «Иглы». А Игорь Васильев перевоплотился в звезду итальянской эстрады, зажигающую в золотистом пиджаке и внушительной шевелюрой. Апофеозом вечера стал выход Васильева в костюме Санты...

Хотелось длить и длить это ощущение праздника. Поэтому призыв «минуту, минуту еще» в финальном «Королевстве кривых» позволял смаковать буквально каждое мгновение. После этого не согласиться со стариной Луи Армстронгом, блаженно поющим на поклонах музыкантов «Wonderful World», было просто невозможно.

Точный сет лист концерта 12 января

- Интро. Реприза Фиолетово-черный

1. Азбука Морзе

2. Настоящие дни

3. Кукла с человеческим лицом

4. Египтянин

5. Парню 90 лет

6. Лиловый корсет

7. В руках великана

8. Такая их карма

9. Игла

10. У шамана три руки

11. Фиолетово-черный

12. Говорит и показывает

13. Я почти итальянец / Игла (в диско)

14. Мышеловка

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15. Королевство кривых