Юлия Началова стала матерью после своей смерти

14:08 19.01.2021

Появилась информация о ребенке певицы Юлии Началовой, зачатом суррогатной мамой посредством искусственного оплодотворения.

Ребенок мужского пола родился от последнего возлюбленного артистки — судьи Вячеслава Кудри, сообщает Super.ru. После знакомства и начала романтических отношений пара предпринимала попытки зачать ребенка, но многочисленные недуги певицы так и не позволили осуществить этих планов.

В результате от Юлии Началовой осталась замороженная яйцеклетка, которую врачи внедрили в организм суррогатной матери. Сын появился на свет уже после смерти Юлии Началовой, случившейся 16 марта 2019 года. Малыш нередко видится с родителями певицы, а также дружит со своей 14-летней сестренкой Верой Алдониной — дочерью Юлии Началовой от футболиста Евгения Алдонина.