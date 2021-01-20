Инструкция по выживанию «Звездное небо»

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Звездное небо», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас… Нравственные императивы Канта работают в любой ситуации. А уж в особенности — в случае неофитов, переживающих мировоззренческий кризис. Когда прежние ценности и привязанности разлетаются под воздействием прихода истинной веры в пух и прах, только и остается, что держаться из последних сил за звездное небо и моральный закон.

«Звездное небо» - так называется акустический альбом Романа Неумоева, записанный им под грифом «Инструкции по выживанию» в 1998-м в период воцерковления. Певец тогда подумывал о роспуске группы, да и сама запись появилась по инициативе скрипача Николая Сосновкина, который предложил Роману Неумоеву и гитаристу Евгению Кокорину зафиксировать у себя дома хрупкие песни переходного периода.

В этих трогательных творениях нет, ни присущего «ИпВ» тех лет лютого драйва и громких лозунгов. Когда сердца касается Божья Благодать, неожиданно, помимо собственной греховности, открываются потаенные красоты видимого (а иногда и невидимого) мира. Поэтому, наряду с искренним сокрушением, возникает желание славить весь белый свет. Возможно, отсюда обилие в этих негромких и проникновенных песнях уменьшительно-ласкательных суффиксов - «У зари, у зореньки», «Ветерок», «Огоньки» и (примерно из той же категории) «Зяблики».

Правда, и без фирменных неумоевских провокаций дело не обошлось и здесь (хотя, возможно, возникли они помимо авторской воли). В песне «Сердцу Божьей Матери» упоминается «звезда за взятый город Вифлеем». Понятно, что подразумевается восьмиконечная Звезда Богородицы, которая здесь понимается и как Рождественская Звезда. Но уже приходилось читать насмешки критиков, что Вифлеем ныне находится под юрисдикцией Палестины, поэтому от упомянутой в песне награды веет некоторой двусмысленностью. А уж, в особенности — на фоне упомянутых песне «наших танков», которые «пойдут на Иерусалим».

Но все эти игры в бисер, скорее — для циников. А Романа Неумоева больше на тот момент волновало, как лежащий во зле мiр карает своих праведников. Об этом — песня «Ангел Хранитель сказал», где в числе жертв секуляризованного общества оказываются вдруг — Иисус Христос, Сократ и Лора Палмер. Святой Дух дышит, где хочет, вот и Неумоев изящно использует для прославления Бога артефакты массовой культуры. Примерно из этой же серии — и финальная «Меленькая Вера», где сладострастную героиню одиозного фильма Василия Пичула заслоняет раскаяние в недостатке доверия Божьему Промыслу.

«Звездное небо» переходный альбом. Некоторые песни из него переделывались для последующих «инструкционных» работ, например - «Я умираю» звучит в блюзе в альбоме «Слава, любви». А «На сопках Маньчжурии» и «Погляди на небо» можно было ранее услышать в постпанковском ключе в «Религии сердца» и «Русском прорыве». До последнего времени «Звездное небо» незаслуженно оставалось в тени, пока не было впервые издано в качестве финального аккорда обширной антологии Романа Неумоева.