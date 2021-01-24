День рождения Моцарта (Трио Рахманинова и др.), 27 января, Малый зал консерватории

12:39 24.01.2021

27 января 2021 года в Малом зале консерватории состоится концерт, посвященный дню рождения Моцарта

Прозвучат сочинения Моцарта, написанные для сочетания духовых инструментов с фортепиано, струнными и голосом. Эти сочинения крайне редко звучат на концертных площадках, хотя являются признанными шедеврами.

«Хотелось бы отметить фантастический состав участников концерта: это солисты Духового Квинтета Большого Театра России, каждый из которых является большим мастером, – рассказывает пианист «Трио имени Рахманинова», участник концерта Виктор Ямпольский. – Николай Попов со своей волшебной флейтой, которая передает магию мелодий юного Моцарта, Сергей Петров, кларнетист, завораживающий слушателей неземным звучанием инструмента. Выдающийся мастер, первый гобой Большого Театра Сергей Лысенко, первая валторна Большого – Алексей Раев, в его руках самый непослушный инструмент звучит как сказочный лесной рог. Фаготист Андрей Рудометкин, человеческий голос его инструмента рассказывает в нашей программе волшебные истории австрийских альп, Антон Кулапов – альт, солист Виртуозов Москвы, обладающий завораживающим звуком инструмента. И Наталья Савинова – меццо-сопрано, обладательница свежего, красивого голоса. Все музыканты не только на сцене, но и в жизни большие друзья и музицируют вместе с огромным удовольствием, что не может не передаваться публике!».

По мнению музыкантов Квинтета, приступая к исполнению музыки Моцарта, очень важно коллективно осознать духовный замысел композитора и довести его до каждого слушателя. Способность через индивидуальное познание коллективно реализовать идею, заложенную в сочинении, – важнейшая задача для каждого из участников ансамбля. Игру Духового Квинтета Большого театра отличает яркость и убедительность интерпретаций, тонкая отделка деталей и разнообразие звукового колорита при искренней эмоциональности, идущей от живого ощущения музыки.

В программе:

В. А. Моцарт

Дуэт для скрипки и альта си бемоль мажор (1783) KV 424

Трио для фортепиано, кларнета и альта ми бемоль мажор “Kegelstatt” (1786) KV 498

Соната для флейты и фортепиано до мажор (1764) KV 14

Квинтет для фортепиано и духового квартета ми бемоль мажор (1784) KV 452

Ария “Vado ma dove, oh Dei” для сопрано в сопровождении ансамбля (1789) KV 583

Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» KV492

Исполнители:

Наталья Савинова — меццо-сопрано

Михаил Цинман — скрипка

Виктор Ямпольский – фортепиано

Антон Кулапов — альт

Солисты квинтета духовых инструментов Большого Театра России:

Николай Попов — флейта

Сергей Петров — кларнет

Сергей Лысенко — гобой

Андрей Рудометкин — фагот

Алексей Раев — валторна