Любовь Орлова помогла проложить Валерию Сюткину дорогу к новым песням

Концерт Валерия Сюткина и Rock&Roll Band прошел в «ГлавКлубе» 28 января

Валерий Сюткин — эталон жизнелюбия в наше непростое время. Концерты таких людей ценятся уже на вес золота. Факта, что прошлый год оказался исключительно труден для всех, певец во вступительном слове к концерту отрицать но стал. Но при этом высказал зрителям оригинальное пожелание абсолютно в своем стиле: «Чтобы здоровье не отвлекало от радостей жизни».

Открывающие концерт «Король Оранжевое лето» и «Добрый вечер, Москва!» способны были вызвать у зрителей состояние незамутненной детской радости. В первой из них он неканонически спел про «голубоглазого дженльмена». Вторую сопровождал стильный видеоряд в духе 60-й авторства барабанщика бэнда Андрея Никонова: Новый Арбат, ВДНХ, Москва-сити и, конечно же, Кремль.

«Любовь Орлова», по словам Валерия Сюткина помогла ему потихоньку проложить путь к новым песням. Однако новинок на концерте было не так уж много (чуть раньше прозвучала «Гитара, ты и рок-н-ролл»). С некоторой долей условности к разряду премьер можно было отнести «Полковника никто не пишет», кавер на которую команда Сюткина решила сделать, когда группа «Би-2» предложила им поучаствовать в некоем проекте. Певец совершенно справедливо заявил, что в его версии Маркеса удалось скрестить с группой Stray Cats и рок-н-ролльными ритмами.

«Блюз-Шанхай» инициировал череду фирменных сюткинских баек. Выяснилось, что эту песню Сюткин написал в свое время вместе с Сергеем Мировым на лестничной клетке Константина Эрнста в пику утверждению Евгения Маргулиса о «невозможности написания блюза на русском языке». «Москву-Неву» он предварил феерическим рассказом о споре с Максимом Леонидовым чей жаргон круче — москвичей или петербуржцев. Дискуссия увенчалась навешанными друг на друга артистами ярлыками - «шпана московская» и «гопник питерский». Вдогон к этой истории Валерий Сюткин поведал, как автор «Москвы-Невы» Ромарио рассказал Андрею Макаревичу, как от смены пары букв в одном слове может в корне поменяться смысл песни: «Бывает день, когда опустишь БрЮки...»

«Радио ночных дорог» Rock&Roll Band использовал как средство для дезинфекции клуба, поскольку художественный свист саксофониста Михаила Савина, убивает наповал, по сведениям Валерия Сюткина, любой вирус. «7000 над землей» дала всем повод загадать желания. Например, сам Сюткин пожелал, чтобы его дочь, обучающаяся театральным премудростям, заслужила похвалу у самого Константина Богомолова.

А вот куртуазной похвалы от певца зрители удостоились уже в финале концерта: «Спасибо вам, что дали нам возможность своим визитом оказать нам честь». Поставив в этом не самом длинном выступлении точку балладой «Ну вот и все» Сюткин заметил, что свидание должно быть коротким, но предельно откровенным. Зато следующий концерт Rock&Roll Band в «ГлавКлубе» уже не за горами — 3 июня.

