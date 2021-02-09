Максима Фадеева обвинили в жажде вырождения русского народа после прививки
Культовый российский продюсер и певец пожаловался на неадекватную реакцию подписчиков своей соцсети после того, как сделал прививку от COVID-19.
Продюсера начали огульно обвинять в жажде «вырождения русского народа» и в пропаганде прививки детям, для которых она гипотетически может быть вредна. Травля доходит до того, что продюсеру желают смерти.
Сам Максим Фадеев заверяет, что он не испытал побочных эффектов от прививки. Он признается, что поначалу болела рука в месте укола, а потом появилась непреодолимая сонливость. Второй укол прошел без неприятных ощущений. Прививался продюсер вакциной «Спутник V».
Тех, кто агрессивно заявляет о «вреде» прививок, продюсер назвал «упоротыми» и посоветовал их не слушать.
В конце прошлого года Фадеев высказался за возобновление смертной казни в России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чушь какая-то. Ну сделал он себе эту прививку. И что ? Это его личное дело. Не хотите, не прививайтесь. Причем здесь "вырождение русского народа" ? И вообще, эти комментаторы, с какой стати, за весь русский народ говорят ?