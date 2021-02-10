Optimystica Orchestra заступилась за гонимого рыбака

«Надежды маленький оркестрик под управлением любви» придумал Булат Окуджава

Многие пытались воплотить идею такого оркестра в жизнь, но слишком уж непростой была эта задача. А вот у Евгения Федорова из группы Tequilajazzz все получилось, причем - даже с более высокой планкой. У Федорова есть песня о «маленькой вере» (в самом прямом смысле слова), а его Optimystica Orchestra - сплошь о том, что эту веру ещё поддерживает, помогая теплиться внутреннему огоньку от лампады.

Надо ли удивляться тому, что каждый концерт Optimystica Orchestra – событие. Так было и 4 февраля в столичном клубе «Москва», где собрались не только рядовые поклонники коллектива, но и Яник Николенко из БИ-2, Дмитрий Зильперт из Tinavie, Ирина Седова из «Китайского Летчика Джао Да». У всех у них появилась редкая возможность почувствовать себя хотя бы на пару часов частью чего-то большего. Ведь, как поет Евгений Федоров, «море знает, у него есть ты», понимая, возможно, под морем не только и не столько водную стихию, сколько разумную надмирную силу, которая нас всех оберегает и помогает подняться до своего уровня.

Богато аранжированные песни Optimystica Orchestra заслуживают ещё и не таких возвышенных эпитетов. Но сам Федоров абсолютно чужд всякой патетики. Облаченный в элегантный синий костюм-тройку, он держится, тем не менее, предельно непринужденно и естественно. Складывается даже впечатление, что он смущается того, что у него есть свой оркестр с такими роскошным (и эксклюзивным, что вообще редкость для оркестров) репертуаром.

«Мы - Optimystica Orchestra, и мы очень скучали по вам», - скромно сообщает он в начале концерта. И потом в течение всего действа он будет общаться с залом редко и мало, заостряя внимание больше на музыкантах да и на самих зрителях, которые, по его мнению, очень соскучились друг за другом в период локдауна. «Что-то обсуждаете – потом мне непременно расскажете!» - шутит он.

Песни Optimystica Orchestra выстроены так, что говорят за себя красноречивее любого конферанса. Многое становится понятным и на уровне жестов, взглядов и интонаций. Ну вот вам, скажем, воплощённая душа группы - Гуля Наумова. Ее бэк-вокал в «Еве и Адаме» даёт настолько отчётливое представление о блаженных 60-х из наших грез, что поневоле начинает предательски щипать в носу. А уж когда она берет в руки, хочется поспорить с утверждением Евгения Федорова «Я не Моцарт и, конечно, не Бах». В «Мафии» взгляд Гули на словах «посмотри не нее – и вперёд» настолько выразителен, что начинаешь отлично понимать героев, которые отдавали жизнь за девичьи глаза.

Вопреки названию песни «Лень», с удовольствием наблюдаешь, насколько слаженны действия всех без исключения оркестрантов. Пока одни из них, иронически обыгрывая содержание композиции, уходят отдышаться в гримёрке, участники духовой секции Александр Плюснин, Иван Неклюдов и Антон Вишняков играют основательные приджазованные соло. Затем Евгений Федоров даёт возможность прийти в себя и им, исполняя под аккомпанемент одиноких клавишных Вячеслава Быстрова премьеру - печальную исповедь обиженного любимой сталкера:

Не надо так -

Я сам рыбак

И раз в году

Маяк.

Напоследок каждый из «оптимистов» получил возможность послужить маяком, осветив зрителям путь домой регги «В полбутылке октября». Этот свет подхватила комета, блеснувшая своим хвостом под федоровское соло на мелодике в прощальной «Футболисты выходят на лёд». Как же хочется сохранить этот свет до следующего визита Optimystica Orchestra!