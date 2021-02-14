Ярмольник назвал решение наградить 23-летнего певца «ошибкой и опечаткой»
Российский актер Леонид Ярмольник назвал ошибкой решение о награждении государственной наградой 23-летнего исполнителя Юрия Киселёва (выступает под псевдонимом ЮрКисс).
«Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало. Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого», - прокомментировал награждение Ярмольник изданию «Подъем».
12 февраля 23-летний певец ЮрКисс - сын владельца «Русской медиагруппы», экс-барабанщика группы «Земляне» Владимира Киселёва - указом президента РФ был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Сам Леонид Ярмольник в 1994 году отказался от звания «Заслуженного артиста России», а спустя 10 лет — от звания «Народный артист России», которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с 50-летием. Он аргументировал отказы тем, что «у артиста должно быть только имя», и приводил в пример Владимира Высоцкого.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А мб.ему 230. Просто хорошо сохранился.
..."нада значит нада"
Неграмотное поколение ЕГЭ ни от чего не откажется...
Награда это не ошибка и не опечатка так оно и было на самом деле это реалии сегодняшнего дня. Он же спел вместе а президентом в этом и есть подвиг за что и наградили. А Ярмольник зря отказался от званий, к званию же прилагаются и преференции надбавочки к пенсии 100р, бесплатная похлебка раз в неделю и бесплатный проезд в трамвае по праздникам, многие артисты их годами выпрашивают на коленях ползают в Минкульте лишь бы дали.
Как тебе не стыдно оскорблять уважаемого человека, ты сам невежда и очень низкого интеллекта, хотя и по клавиатуре пальцем научился тыкать, что даже простейшего иносказания и юмора не можешь понять.
вообще-то власть выставляет на посмешище весь народ а не себя Власть показывает кто в стране хозяин и кто может наказывать и миловать И награды раздавать зная что никто и пикнуть не посмеет