Ярмольник назвал решение наградить 23-летнего певца «ошибкой и опечаткой»

Леонид Ярмольник © KM.RU, Михаил Попов

Российский актер Леонид Ярмольник назвал ошибкой решение о награждении государственной наградой 23-летнего исполнителя Юрия Киселёва (выступает под псевдонимом ЮрКисс).

«Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало. Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого», - прокомментировал награждение Ярмольник изданию «Подъем».

12 февраля 23-летний певец ЮрКисс - сын владельца «Русской медиагруппы», экс-барабанщика группы «Земляне» Владимира Киселёва - указом президента РФ был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Сам Леонид Ярмольник в 1994 году отказался от звания «Заслуженного артиста России», а спустя 10 лет — от звания «Народный артист России», которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с 50-летием. Он аргументировал отказы тем, что «у артиста должно быть только имя», и приводил в пример Владимира Высоцкого.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.02.2021, 01:45
    Гость: Питон

    Награда это не ошибка и не опечатка так оно и было на самом деле это реалии сегодняшнего дня. Он же спел вместе а президентом в этом и есть подвиг за что и наградили. А Ярмольник зря отказался от званий, к званию же прилагаются и преференции надбавочки к пенсии 100р, бесплатная похлебка раз в неделю и бесплатный проезд в трамвае по праздникам, многие артисты их годами выпрашивают на коленях ползают в Минкульте лишь бы дали.

  4. 15.02.2021, 00:47
    Гость: Евгений В

    Как тебе не стыдно оскорблять уважаемого человека, ты сам невежда и очень низкого интеллекта, хотя и по клавиатуре пальцем научился тыкать, что даже простейшего иносказания и юмора не можешь понять.

  5. 14.02.2021, 21:41
    Гость: сталкеру

    вообще-то власть выставляет на посмешище весь народ а не себя Власть показывает кто в стране хозяин и кто может наказывать и миловать И награды раздавать зная что никто и пикнуть не посмеет

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