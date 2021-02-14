Ярмольник назвал решение наградить 23-летнего певца «ошибкой и опечаткой»

15:57 14.02.2021

Российский актер Леонид Ярмольник назвал ошибкой решение о награждении государственной наградой 23-летнего исполнителя Юрия Киселёва (выступает под псевдонимом ЮрКисс).

«Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало. Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого», - прокомментировал награждение Ярмольник изданию «Подъем».

12 февраля 23-летний певец ЮрКисс - сын владельца «Русской медиагруппы», экс-барабанщика группы «Земляне» Владимира Киселёва - указом президента РФ был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Сам Леонид Ярмольник в 1994 году отказался от звания «Заслуженного артиста России», а спустя 10 лет — от звания «Народный артист России», которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с 50-летием. Он аргументировал отказы тем, что «у артиста должно быть только имя», и приводил в пример Владимира Высоцкого.