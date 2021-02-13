Путин наградил орденом 23-летнего певца «за многолетнюю деятеьность»

23-летний певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда присвоена с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, «многолетнюю плодотворную деятельность».

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимира Киселёва, экс-барабанщика группы «Земляне», бизнесмена и продюсера. Юрий Киселев - не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар»,  которая занимается организацией концертов. сообщает NEWS.ru.

В 2010 году благотворительный фонд «Федерация», принадлежащий Владимиру Киселеву, организовал вечер, на котором президент России Владимир Путин  исполнил песню «Blueberry Hill».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.02.2021, 15:50
    Гость: гость

    Ордена в России при Путине уже давно превратились, за редким исключением, в простые, ничего не значащие побрякушки, которые, кроме смеха, ничего не вызывают.

  3. 13.02.2021, 15:38
    Гость: Хо-хо-хо!

    Ладно ЕБН нажрется чего попало, зальёт глазенки и ставит крестики.
    А щаз вроде не пьющий.

  5. 13.02.2021, 15:10
    Гость: www

    Да Катманду и Гондурас, очаги цивилизации, по сравнению с этим родо-племенным паханатом.

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