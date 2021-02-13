Путин наградил орденом 23-летнего певца «за многолетнюю деятеьность»
23-летний певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда присвоена с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, «многолетнюю плодотворную деятельность».
ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимира Киселёва, экс-барабанщика группы «Земляне», бизнесмена и продюсера. Юрий Киселев - не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», которая занимается организацией концертов. сообщает NEWS.ru.
В 2010 году благотворительный фонд «Федерация», принадлежащий Владимиру Киселеву, организовал вечер, на котором президент России Владимир Путин исполнил песню «Blueberry Hill».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он уже давно не понимает,что говорит, а тем более делает.
Ордена в России при Путине уже давно превратились, за редким исключением, в простые, ничего не значащие побрякушки, которые, кроме смеха, ничего не вызывают.
Ладно ЕБН нажрется чего попало, зальёт глазенки и ставит крестики.
А щаз вроде не пьющий.
Железка этим цена 0. Ни гордости ,ни славы.
Да Катманду и Гондурас, очаги цивилизации, по сравнению с этим родо-племенным паханатом.