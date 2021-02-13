Путин наградил орденом 23-летнего певца «за многолетнюю деятеьность»

12:56 13.02.2021

23-летний певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда присвоена с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, «многолетнюю плодотворную деятельность».

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимира Киселёва, экс-барабанщика группы «Земляне», бизнесмена и продюсера. Юрий Киселев - не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», которая занимается организацией концертов. сообщает NEWS.ru.

В 2010 году благотворительный фонд «Федерация», принадлежащий Владимиру Киселеву, организовал вечер, на котором президент России Владимир Путин исполнил песню «Blueberry Hill».