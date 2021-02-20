Чиж & Cо, 25-26 февраля, «ГлавКлуб»
Да, последняя студийная пластинка "Чиж & Co" "Нечего терять" вышла в конце прошлого века, однако концерты и гастроли грандов русского рока и блюза не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.
Как бы то ни было, прошлым летом Чиж сделал вполне сенсационное заявление: "максимум через год" у отметившей 25-летие группы выйдет новый альбом. Доказывая, что это не шутка, "Чиж & Co" выпустили сингл "Палуба", пополнивший длинный список хитов и просто хороших песен группы, из которых исправно составляются и сборники типа thebest of, и образцовые сетлисты.
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