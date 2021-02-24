«Песняры» выиграли суд по авторским правам у ДК имени Ленсовета

«Песняры» выиграли суд по авторским правам у ДК имени Ленсовета

Питерский ДК имени Ленсовета проиграл иск по неправомерному использованию названия «Песняры» на афише концерта «Легенды ВИА», состоявшегося еще в октябре 2019 года.

На этом концерте выступал бывший участник «Песняров» Анатолий Кашепаров, известный по исполнению песни «Вологда». На данный момент товарный знак «Песняры» принадлежит белорусскому государственному ансамблю. Теперь организаторы концерта должны выплатить правообладателям 450 000 рублей.

Обе стороны недовольны исходом дела. Правообладатели считают сумму компенсации заниженной и собираются подавать на апелляцию, поскольку изначально запрашивали 2 500 000 рублей. Организаторы же концерта утверждают, что название ансамбля ни в каких договорах не было прописано.
  

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