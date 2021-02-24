Thundermother «Heat Wave»

Исполнитель: Thundermother, Название: «Heat Wave», Стиль: хард-рок, Год: 2020

Девичьи группы в хард-роке до сих пор остаются своего рода экзотикой. Как известно, «здесь для слабых места нет», и очень трудно, доказать, во-первых, серьезность намерений; во-вторых, заведовать «металлическими» делами без малейших скидок на пресловутые хрупкие девичьи плечи.

Шведская женская команда молодости нашей доказала свою состоятельность. Существуя с 2010 года, она выпустила четыре альбома. Несколько лет назад гитаристка Филиппа Нассил полностью поменяла остальной состав, и в дальновидности ей не откажешь. Настоящей находкой для группы стала вокалистка Герника Манчини – итальянка, прошедшая серьезную вокальную школу в США.

Слушая, как в «Driving in Stile» из ее оглушительного рева вырастает забойное гитарное соло, поневоле убеждаешься, что в хард-н-хэви осталось еще место прекрасному. Ну и, помимо прочего, Герника действительно красива, что бы там ни говорили ценители про «барышень пониженной фотогеничности». Не поленитесь, загляните внутрь буклета, и вы увидите, как велиxаво вышагивает эта обладательница идеально стройных ножек от ушей.

Да, девушки достаточно молоды для такой музыки, но это отнюдь не означает, что она им не по зубам. В пику многим своим ровесницам, страдающим по 2007-му, они просят вернуть 1976-й. Именно тогда, как мы помним, вышли знаковые альбомы AC/DC (с которыми Thundermother вообще часть сравнивают критики), Aerosmith и The Eagles.

Собственно, эти ингредиенты и являются определяющими в предлагаемом Thundermother коктейле. В альбоме достаточно и забористых рок-н-роллов (Loud and Alive), и дорожных песен («Mexico»), и цитат из эстрады 70-х («Rasputin» в «Heat Wave») и даже душераздирающая баллада «Sleep» наличествует. Заинтригованы, жаждем продолжения банкета…

