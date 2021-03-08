Goblin Blade «Of Angels And Snakes»

Исполнитель: Goblins Blade, Название: «Of Angels And Snakes», Стиль: мелодик металкор, Год: 2020

Хваленое немецкое качество почему-то на сей раз не сработало… Группа Goblins Blade появилась в 2018-м, хотя ее участники ранее зарекомендовали себя в таких командах, как MY DARKEST HATE, DESTILLERY и MYSTIC PROPHECY. Поскольку этот релиз дебютный, стоило, по идее, собрать волю в кулак и выстрелить прицельно и концентрированно. На деле же у «гоблинов» вышло нечто размазанное и претенциозное.

Да, хэви, да фэнтези-тематика, но эти теги обязывают сохранять на всем альбоме высочайший градус увлекательности, чтобы, не было соблазна свернуть ознакомление с этой сказкой раньше времени. Тут же нам предлагается нечто грузное, неповоротливое и без огонька. Монотонный гитарный чес удручает полным отсутствием какого-то креатива. Вокалист Флориан Рейманн поет, как будто из-под палки. Последнее обстоятельство удивляет вдвойне, ибо в написании текстов он принимает участие, наряду с гитаристом Йоргом М. Книттелем, а значит теоретически может позаботиться о том, чтобы петь это было не как минимум не противно.

Обиднее всего, что сам песенный материал при этом небезнадежен. Скажем, «Utopia» по сути своей вполне себе хитова и можно только гадать, какими бы она красками засверкала, исполни ее, например, Iron Savior. В песне «The Bell is Broken» хорош прием с колокольным зачином, который немедленно теряется, как только начинают наступать угрюмые гитары. А ведь можно же было две эти линии органично совместить и провести через всю песню!

Видимо, проблема в желании искусственно примодниться. По большому счету, Goblins Blade существует в координатах хэви, но в выходных данных к альбому заявляет, что играет мелодик металкор. Звучит-то термин красиво, но на деле попытка навести этим песням чуждый им марафет губит их на корню.