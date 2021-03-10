Старейшая народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла от коронавируса
Среди известных песен Людмилы Лядовой - «Старый марш», «Барабан», «Ай-люли», «Чудо-песенка»
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась 10 марта в Москве.
В конце февраля появилась информация о том, что у композитора обнаружили коронавирус. Людмила Лядова была госпитализирована с 75% поражения легких. Поскольку состояние артистки стремительно ухудшалось, ее перевели в реанимацию. 29 марта этого года Людмила Лядова могла бы отметить свое 96-летие.
Среди известных песен Людмилы Лядовой - «Старый марш», «Барабан», «Ай-люли», «Чудо-песенка» и др. Кроме того, она является автором звуковых дорожек для фильмов «Девичьи перепевы», «Без этого нельзя» и «Жирафа и очки». Произведения на музыку Людмилы Лядовой были в репертуаре таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Владимир Трошин, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Элеонора Филина, Гордей Юхтин и др.
О месте и времени похорон Людмилы Лядовой пока ничего не сообщается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень жаль!
"Мы все уходим понемногу
Туда, где нет цветов в росе.
Уходим мы, но слава Богу,
Что до сих пор не сразу все"
Виталий Шленский
Уходят таланты, остаются тимати.
Если не вписать слово "коронавирус" в статью, то статья насмарку.