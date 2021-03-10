Старейшая народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла от коронавируса

Старейшая народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла от коронавируса

Среди известных песен Людмилы Лядовой - «Старый марш», «Барабан», «Ай-люли», «Чудо-песенка»

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась 10 марта в Москве.

В конце февраля появилась информация о том, что у композитора обнаружили коронавирус. Людмила Лядова была госпитализирована с 75% поражения легких. Поскольку состояние артистки стремительно ухудшалось, ее перевели в реанимацию. 29 марта этого года Людмила Лядова могла бы отметить свое 96-летие.

Среди известных песен Людмилы Лядовой - «Старый марш», «Барабан», «Ай-люли», «Чудо-песенка» и др. Кроме того, она является автором звуковых дорожек для фильмов «Девичьи перепевы», «Без этого нельзя» и «Жирафа и очки». Произведения на музыку Людмилы Лядовой были в репертуаре таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Владимир Трошин, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Элеонора Филина, Гордей Юхтин и др.

О месте и времени похорон Людмилы Лядовой пока ничего не сообщается.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2021, 17:00
    Гость: Радуга

    Очень жаль!
    "Мы все уходим понемногу
    Туда, где нет цветов в росе.
    Уходим мы, но слава Богу,
    Что до сих пор не сразу все"
    Виталий Шленский

Все комментарии (4)
Выбор читателей
«Из-за маски убить готовы»: полиция объяснила произвол с задержанием нарушителя
«Из-за маски убить готовы»: полиция допустила произвол с задержанием нарушителя
Западные санкции: продолжается игра вдолгую
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
Смертность в России установила рекорд со времен Второй мировой войны
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
Избранное
«Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера». О политике нравственной деградации на нашем ТВ
Истерия с коронавирусом обрекает на смерть онкобольных и сердечников
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»
10 симптомов лейкемии
Плюс дебилизация всей страны...
Кровавые 90-е вернулись: как убивают владельцев парковок, портов и заводов
«Для США дебаты между кандидатами – важнейший элемент спектакля, отказываться от которого невозможно в принципе»
Оставление Москвы в сентябре 1812 года. Ошибка или необходимость?
Сравнительный обзор новинок Samsung Galaxy A8 и A8+
Поматросить и бросить: закон об удаленке упростил увольнение сотрудников
Ботфорты женские: как выбрать и с чем носить