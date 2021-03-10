Старейшая народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла от коронавируса

13:25 10.03.2021

Среди известных песен Людмилы Лядовой - «Старый марш», «Барабан», «Ай-люли», «Чудо-песенка»

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась 10 марта в Москве.

В конце февраля появилась информация о том, что у композитора обнаружили коронавирус. Людмила Лядова была госпитализирована с 75% поражения легких. Поскольку состояние артистки стремительно ухудшалось, ее перевели в реанимацию. 29 марта этого года Людмила Лядова могла бы отметить свое 96-летие.

Среди известных песен Людмилы Лядовой - «Старый марш», «Барабан», «Ай-люли», «Чудо-песенка» и др. Кроме того, она является автором звуковых дорожек для фильмов «Девичьи перепевы», «Без этого нельзя» и «Жирафа и очки». Произведения на музыку Людмилы Лядовой были в репертуаре таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Владимир Трошин, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Элеонора Филина, Гордей Юхтин и др.

О месте и времени похорон Людмилы Лядовой пока ничего не сообщается.