Мария Максакова оправдалась за антироссийские высказывания

16:30 17.03.2021

Мария Максакова, недавно вернувшаяся из Украины в Россию, заявила, что ничего не имеет против русских.

Артистка не согласилась с тем, что она делала антироссийские заявления, пишет КП. Максакова подчеркнула, что ее нелицеприятные высказывания были направлены против отдельных личностей, которые гнобят вдову с ребенком. Русский же народ певица считает прекрасным.

Сейчас Максакова с юмором припоминает свои заявления о том, что, поехав на Украину, она будто попала к эльфам после жаб и кротов. Она утверждает, что имела в виду конкретных людей, которые пытаются ее растоптать и членов семьи.