Мария Максакова оправдалась за антироссийские высказывания
Мария Максакова, недавно вернувшаяся из Украины в Россию, заявила, что ничего не имеет против русских.
Артистка не согласилась с тем, что она делала антироссийские заявления, пишет КП. Максакова подчеркнула, что ее нелицеприятные высказывания были направлены против отдельных личностей, которые гнобят вдову с ребенком. Русский же народ певица считает прекрасным.
Сейчас Максакова с юмором припоминает свои заявления о том, что, поехав на Украину, она будто попала к эльфам после жаб и кротов. Она утверждает, что имела в виду конкретных людей, которые пытаются ее растоптать и членов семьи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А выписать этой прости господи звание пероны не желательной для РФ и пусть она точит в своей хохляндии ? Как с Навальным с ней ! Кнутом ее, кнутом, да по.....
Конфуций это ты аноним?
ага, как говорили в телевизоре-Россия щедрая душа, правда по другому поводу. ну, неважно.
не клоуниха, тут другое
От этого даже мать родная от неё отвернулась.
Во, крутися как уж на сковородке
=ее нелицеприятные высказывания были направлены против отдельных личностей, которые гнобят вдову с ребенком.=
Читать полностью: https://www.km.ru/muzyka/2021/03/17/otnosheniya-rossii-i-ukrainy/886385-mariya-maksakova-opravdalas-za-antirossiiskie-
Власть и др. официальные лица её не трогали, кто там и как эту простихвостку гнобил?
маша максакова - плохо информированная девочка, а то бы знала что даже за базар придется ответить, не говоря уже о делах
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Там еще одна маша есть, которая гайдар. Это та, что вместе с мишико с..кашвили одессу поднимала
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что ни маша - то не наша.