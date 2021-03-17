Мария Максакова оправдалась за антироссийские высказывания

Мария Максакова оправдалась за антироссийские высказывания

Мария Максакова, недавно вернувшаяся из Украины в Россию, заявила, что ничего не имеет против русских.

Артистка не согласилась с тем, что она делала антироссийские заявления, пишет КП. Максакова подчеркнула, что ее нелицеприятные высказывания были направлены против отдельных личностей, которые гнобят вдову с ребенком. Русский же народ певица считает прекрасным.

Сейчас Максакова с юмором припоминает свои заявления о том, что, поехав на Украину, она будто попала к эльфам после жаб и кротов. Она утверждает, что имела в виду конкретных людей, которые пытаются ее растоптать и членов семьи.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2021, 00:30
    Гость: Закон,что дышло или у нее тут..........

    А выписать этой прости господи звание пероны не желательной для РФ и пусть она точит в своей хохляндии ? Как с Навальным с ней ! Кнутом ее, кнутом, да по.....

  3. 17.03.2021, 22:25
    Гость: . Хотя, у нас готовы всех принимать.

    ага, как говорили в телевизоре-Россия щедрая душа, правда по другому поводу. ну, неважно.

  4. 17.03.2021, 22:18
    Гость: продажная да, но

    не клоуниха, тут другое
    От этого даже мать родная от неё отвернулась.
    Во, крутися как уж на сковородке
    =ее нелицеприятные высказывания были направлены против отдельных личностей, которые гнобят вдову с ребенком.=

    Читать полностью: https://www.km.ru/muzyka/2021/03/17/otnosheniya-rossii-i-ukrainy/886385-mariya-maksakova-opravdalas-za-antirossiiskie-

    Власть и др. официальные лица её не трогали, кто там и как эту простихвостку гнобил?

  5. 17.03.2021, 22:15
    Гость: Товарищ Сухов

    маша максакова - плохо информированная девочка, а то бы знала что даже за базар придется ответить, не говоря уже о делах
    *
    Там еще одна маша есть, которая гайдар. Это та, что вместе с мишико с..кашвили одессу поднимала
    *
    что ни маша - то не наша.

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