Ирина Понаровская отсудила у Пенсионного фонда 240 000 рублей

Понаровская новая пенсия

Разбирательства длились целый год. Предметом их была неправдоподобно низкая пенсия артистки. Двенадцать лет назад, когда Понаровская вышла на заслуженный отдых, она начала получать 5000 рублей в месяц, сообщает КП. Постепенно сумма росла, ведь в Москве пенсионеры получают не меньше прожиточного минимума, что составляет порядка 14 000 рублей.

Тем не менее, певица понимала, что стаж ей рассчитали неверно, и в начале локдауна занялась этим вопросом. В итоге выяснилось, что Понаровской не учли период работы в Краснодарской филармонии в 80-е. Теперь она получит порядка 240 000 накопившейся недостачи и новую пенсию.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.03.2021, 10:37
    Гость: Гость

    «Цель жизни нашей стать святыми» по словам епископа Августина. «Не миллионерами, не известными личностями, а именно приблизиться к Богу, поборовшись со своими грехами, искоренив таким образом из себя неправедность после земной жизни войти в жизнь вечную в Царствие Божие». … А иметь разумность в своей душе — это тоже достижение святости в жизни.

  4. 31.03.2021, 08:59
    Гость: Дед

    Молодец!
    Дрючить ПФР надо !
    И на эту сумму сократить з.плату работников отделения допустивших просчёт.

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