Ирина Понаровская отсудила у Пенсионного фонда 240 000 рублей
Разбирательства длились целый год. Предметом их была неправдоподобно низкая пенсия артистки. Двенадцать лет назад, когда Понаровская вышла на заслуженный отдых, она начала получать 5000 рублей в месяц, сообщает КП. Постепенно сумма росла, ведь в Москве пенсионеры получают не меньше прожиточного минимума, что составляет порядка 14 000 рублей.
Тем не менее, певица понимала, что стаж ей рассчитали неверно, и в начале локдауна занялась этим вопросом. В итоге выяснилось, что Понаровской не учли период работы в Краснодарской филармонии в 80-е. Теперь она получит порядка 240 000 накопившейся недостачи и новую пенсию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Молодец.
«Цель жизни нашей стать святыми» по словам епископа Августина. «Не миллионерами, не известными личностями, а именно приблизиться к Богу, поборовшись со своими грехами, искоренив таким образом из себя неправедность после земной жизни войти в жизнь вечную в Царствие Божие». … А иметь разумность в своей душе — это тоже достижение святости в жизни.
ПФР было создано именно для того, чтобы допускать "просчёты".
Молодец!
Дрючить ПФР надо !
И на эту сумму сократить з.плату работников отделения допустивших просчёт.