Ирина Понаровская отсудила у Пенсионного фонда 240 000 рублей

08:10 31.03.2021

Разбирательства длились целый год. Предметом их была неправдоподобно низкая пенсия артистки. Двенадцать лет назад, когда Понаровская вышла на заслуженный отдых, она начала получать 5000 рублей в месяц, сообщает КП. Постепенно сумма росла, ведь в Москве пенсионеры получают не меньше прожиточного минимума, что составляет порядка 14 000 рублей.

Тем не менее, певица понимала, что стаж ей рассчитали неверно, и в начале локдауна занялась этим вопросом. В итоге выяснилось, что Понаровской не учли период работы в Краснодарской филармонии в 80-е. Теперь она получит порядка 240 000 накопившейся недостачи и новую пенсию.