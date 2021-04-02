Пригожин предложил России объявить бойкот Грузии из-за Познера
Иосиф Пригожин предложил жителям России бойкотировать Грузию из-за происшедшего там инцидента с Владимиром Познером.
Продюсер заявил, что мы не должны посещать Грузию, пока там творится неразбериха. Пригожин настоятельно попросил туристов поставить Грузию временно в стоп-лист, потому что ездить в эту страну попросту опасно.
Действия протестующих грузин, по мнению продюсера, ввергают их страну в пучину хаоса. «То, что произошло с Познером в Тбилиси, — это катастрофа, это предательство собственных идеалов, предательство национальных традиций и просто негодяйский поступок», - заявил Пригожин радио «Говорит Москва».
Напомним, что Владимир Познер пострадал из-за своих заявлений о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии. Во время его визита в Грузию националисты закидали отель яйцами и написали: «Вон из страны».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто бы подсказал Пригожину, звезди в меру, когда сплошой зведёш люди надсмехаются.Познер получил в Тбилиси то что беспорно-заслужил как артист словесного жанра.
Какое отношение имеет Познер к России,чтобы из-за Познера объявлять бойкот Грузии?
Правда, они и так накушались и кушают в России без совести... такие же безродные цыгане потише живут
Ни предложивший, ни попавшийся не стоят гроша... Россия для них достаточно сделала... надоели нахальные
жителям России бойкотировать Грузию=
Не много ли на себя берёт ентом Шрэк?
Хай призывает артистическую тусовку , и свою Валерию с детьми.
Грузинам респект и уважуха ч о не побоялись.....и поступили как надо с этим наглым заносчивым русофобом Познером и его русофобской туснёй.