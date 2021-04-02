Пригожин предложил России объявить бойкот Грузии из-за Познера

Пригожин предложил России объявить бойкот Грузии из-за Познера

Иосиф Пригожин предложил жителям России бойкотировать Грузию из-за происшедшего там инцидента с Владимиром Познером.

Продюсер заявил, что мы не должны посещать Грузию, пока там творится неразбериха. Пригожин настоятельно попросил туристов поставить Грузию временно в стоп-лист, потому что ездить в эту страну попросту опасно.

Действия протестующих грузин, по мнению продюсера, ввергают их страну в пучину хаоса. «То, что произошло с Познером в Тбилиси, — это катастрофа, это предательство собственных идеалов, предательство национальных традиций и просто негодяйский поступок», - заявил Пригожин радио «Говорит Москва».

Напомним, что Владимир Познер пострадал из-за своих заявлений о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии. Во время его визита в Грузию националисты закидали отель яйцами и написали: «Вон из страны».  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.04.2021, 21:33
    Гость: грек

    Кто бы подсказал Пригожину, звезди в меру, когда сплошой зведёш люди надсмехаются.Познер получил в Тбилиси то что беспорно-заслужил как артист словесного жанра.

  2. 02.04.2021, 21:21
    Гость: Алевтина

    Какое отношение имеет Познер к России,чтобы из-за Познера объявлять бойкот Грузии?

  3. 02.04.2021, 21:04
    Гость: Ну

    Правда, они и так накушались и кушают в России без совести... такие же безродные цыгане потише живут

  4. 02.04.2021, 21:02
    Гость: Ну чтож,

    Ни предложивший, ни попавшийся не стоят гроша... Россия для них достаточно сделала... надоели нахальные

  5. 02.04.2021, 20:22
    Гость: Вот уж Гы-гы- так Гы-гы -Иосиф Пригожин предложил

    жителям России бойкотировать Грузию=

    Не много ли на себя берёт ентом Шрэк?
    Хай призывает артистическую тусовку , и свою Валерию с детьми.

    Грузинам респект и уважуха ч о не побоялись.....и поступили как надо с этим наглым заносчивым русофобом Познером и его русофобской туснёй.

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