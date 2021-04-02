Пригожин предложил России объявить бойкот Грузии из-за Познера

16:42 2.04.2021

Иосиф Пригожин предложил жителям России бойкотировать Грузию из-за происшедшего там инцидента с Владимиром Познером.

Продюсер заявил, что мы не должны посещать Грузию, пока там творится неразбериха. Пригожин настоятельно попросил туристов поставить Грузию временно в стоп-лист, потому что ездить в эту страну попросту опасно.

Действия протестующих грузин, по мнению продюсера, ввергают их страну в пучину хаоса. «То, что произошло с Познером в Тбилиси, — это катастрофа, это предательство собственных идеалов, предательство национальных традиций и просто негодяйский поступок», - заявил Пригожин радио «Говорит Москва».

Напомним, что Владимир Познер пострадал из-за своих заявлений о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии. Во время его визита в Грузию националисты закидали отель яйцами и написали: «Вон из страны».