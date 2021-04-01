Познер покинул Грузию после акций протеста из-за его визита

15:36 1.04.2021

Российский телеведущий Владимир Познер (является гражданином США) был вынужден покинуть Грузию, где из-за его визита прошли акции протеста.

Он приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет), но вечером 31 марта возле гостиницы, где остановились журналист и его гости, началась акция протеста. Участники обесточили здание гостиницы и забросали его яйцами, требуя, чтобы Познер уехал.

Также они сообщили в Инспекцию труда о том, что Познер с гостями устроили в гостинице ужин в нарушение действующего в Грузии с 21:00 комендантского часа.

В результате Владимир Познер и часть приглашенных им гостей ранее были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина в Грузии.

«Сотрудники департамента патрульной полиции по факту нарушения правил изоляции и карантина <...>, оштрафовали 32 лица», - сообщает «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные грузинской полиции. Штраф за подобное нарушение составляет 2000 лари (примерно $600). На ресторан наложили штраф в размере 10 000 лари.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что всем россиянам опасно бываеть в Грузии. «В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», - сказал Песков.