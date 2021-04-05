Иностранцы не дадут переписать историю нашей страны на «Дороге на Ялту»

15:16 5.04.2021

Фестиваль российской военной песни в исполнении иностранных исполнителей «Дорога на Ялту» пройдет в Крыму с 29 апреля по 1 мая 2021 года.

Идея мероприятия родилась у художественного руководителя фестиваля Эрнеста Мацкявичюса после появления шокирующей новости о том, как польского певца Петра Косевского выгнали из Музея Второй мировой войны в Гданьске за исполнение песни «Темная ночь». Журналист задался целью привести Косевского на фестиваль. А заодно — и представителей десятков других стран, неравнодушных к нашей песенной классике.

В этом году заявок на фестиваль поступило в два раза больше, чем в прошлом — 314 музыкантов из 51 страны. В полуфинал попали участники из 15-ти стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.

Председателем жюри фестиваля стал Лев Лещенко. На презентации «Дороги в Ялту» в Москве 2 апреля певец заявил, что военная песня — событийна и летописна, поэтому возникают потрясающие ощущения, когда она вдруг начинает звучать на иностранном языке. Назвав вопросы типа «чей Крым» «пакостными», Лев Лещенко заметил, что Крым порадует еще нас своим теплом и высоким уровнем исполнителей, видеоролики которых певец уже успел оценить.

Член жюри Кай Метов заявил, что поскольку в каждой российской семье есть погибшие во времена Великой Отечественной, песни об этой войне отзываются в нас на уровне генетического кода. А еще один представитель жюри Денис Майданов порадовался, что иностранные исполнители настолько глубоко вникли в суть наших патриотических песен, то теперь не позволят переписать историческую правду о той войне.

В ходе презентации фестиваля Денис Майданов представил незабываемое прочтение «Он не вернулся из боя» Владимира Высоцкого в дуэте с поляком Евгением Малиновским. А певица Юта пропустила через себя «От героев былых времен» (при дистанционной поддержке немца Франка Фивега), вспомнив, как не могла без слез исполнять ее на фестивале в прошлом году, так как ее сын как раз поступил в Суворовское училище.

На презентации второго апреля также был объявлен старт онлайн-голосования за участников, по итогам которого на фестивале 1 мая. вручат приз зрительских симпатий.