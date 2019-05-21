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Музыкантов выгнали из польского музея за исполнение «Темной ночи»

13:11 21.05.2019
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Безобразной сценой обернулось участие вокально-инструментальной группы Kapela podwórkowa во время Европейской ночи музеев (проходит в ночь с 18 на 19 мая) в музее Второй мировой войны в Гданьске.

В соцсетях музыкант Пётр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне «Тёмная ночь», сообщает Regnum. Изначально песня была сочинена композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». «Темная ночь» приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны. Под названием Ciemna dziś noc песня в поэтическом переводе Юлиана Тувима в 1950-е — 1960-е годы была популярна в Польше в исполнении вокального квартета Chór Czejanda, певицы Веры Гран, певца Мечислава Фогга и других. В наше время в России «Темную ночь» исполняют Федор Чистяков, Сергей Галанин, группа «Дайте Два».

По словам Косевского, планировалось, что их группа исполнит шесть песен военной поры. «Я думал, что искусство может каким-то образом соединить, а не разделить нас, что слушая сентиментальные мелодии периода войны, мы будем размышлять над тем, какой была война, что мы можем сделать, чтобы никогда не повторить эту ужасную историю. Что мы встретимся в музее — месте культуры, и мы, музыканты, сделаем этот вечер особенным, — написал музыкант. — Вы даже не представляете, как я ошибался».

Во время исполнения песни «Тёмная ночь» директор гданьского Музея Второй мировой войны потребовал немедленно прекратить ее петь, поскольку это «большевистская песня», и «есть запрет на её исполнение». Навроцкий был непреклонен, он «приказал нам собрать вещи и покинуть территорию музея»
 

Темы: Русофобия, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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21.05.2019, 17:59
Гость: А. В.

Самое смешное в этом факте то, что музыка "Тёмной ночи" -- аранжировка Никитой Богословским польской же мелодии 1930-х гг.
21.05.2019, 17:34
Гость: Очень

сильно сомневаюсь в словах певуна. Я прихожу музей побыть в тишине, осмыслить увиденное. Сам. Без трамвайно-автобусных-метрошных оральщиков. Если певун прав, то конечно дирик м....ла. Но, что-то мне подсказывает, что на оборот
21.05.2019, 17:26
Гость: личный опыт

за исполнение "Хорст Вессель" походу в десна расцеловал. Жириновский прав: "Иван запахни душу". Не надо никого спасать от геноцида, может полякам доставляло удовольствие ложиться пеплом для удобрения немецких земель.
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