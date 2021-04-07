В новом альбоме Земфиры обнаружили много плагиата

В новом альбоме Земфиры обнаружили много плагиата

В вышедшем несколько месяцев назад альбоме «Земфиры» «Бордерлайн» обнаружили сразу несколько случаев плагиата.

Прежде всего, обложка авторства Демны Гвасалиипрактически один в один снята с релиза музыканта Лео Луганский, который даже назывался аналогичным образом - «Brdrlne». Кроме того, композиция «Том» напоминает ускоренную версию хита «Paranoid Android» группы Radiohead, сообщает КП. В песне «Пальто» линия фортепиано и бас-гитары отсылает к Полу Маккартни.

Но в последнем случае Земфира и сама не отрицает, что таким образом признавалась в любви к The Beatles.   

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