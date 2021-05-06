Группа Megadeth даст в России всего один концерт

Группа Megadeth даст в России всего один концерт

Металлическая группа Megadeth анонсировала единственное российское в московском клубе Adrenaline Stadium 13 июня этого года.
 
Сейчас вокалист и гитарист Megadeth Дэйв Мастейн пишет вокал для нового альбома группы, который станет преемником изданного пять лет назад «Dystopia». Подготовка релиза идет медленно, так как прерывается форс-мажорми, типа рака горла Мастейна, перенесенного в середине 2019 года, и пандемии COVID-19.

У будущего альбома есть уже варианты рабочих названий «The Sick» и «The Dying And The Dead». Однако Дэйв Мастейн признается, что все может поменяться в последний момент. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Артем Чернов
«Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром»
Пролог к мировой антиутопии: в чем угроза от запрета YouTube-каналов независимых СМИ на Украине?
В Одессе националисты провели марш в годовщину пожара в Доме профсоюзов
Новая «пурга» Пескова: Будем с вами говорить «по-пацански», мужики
Избранное
Импортозамещение провалилось: российские отельеры подложили свинью нашим туристам
Майданы - главный враг демократии
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок
«Большевики не зря выгоняли всех старых чиновников: дело не в том, что они были плохие»
Как справиться с одиночеством
«Многие связывают визит в Израиль госсекретаря США Майка Помпео с организацией убийства иранского ученого Фахризаде»
Советская нация и право на воссоединение
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко