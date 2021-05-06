Группа Megadeth даст в России всего один концерт

17:02 6.05.2021

Металлическая группа Megadeth анонсировала единственное российское в московском клубе Adrenaline Stadium 13 июня этого года.



Сейчас вокалист и гитарист Megadeth Дэйв Мастейн пишет вокал для нового альбома группы, который станет преемником изданного пять лет назад «Dystopia». Подготовка релиза идет медленно, так как прерывается форс-мажорми, типа рака горла Мастейна, перенесенного в середине 2019 года, и пандемии COVID-19.

У будущего альбома есть уже варианты рабочих названий «The Sick» и «The Dying And The Dead». Однако Дэйв Мастейн признается, что все может поменяться в последний момент.