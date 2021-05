Почти 600 музыкантов со всего мира призвали к бойкоту Израиля

10:00 28.05.2021

Около 600 музыкантов со всего мира подписали открытое письмо в поддержку Палестины, призвав бойкотировать Израиль, пока он продолжает свои военные атаки.

Среди подписавших письмо, такие громкие имена как Роджер Уотерс (Pink Floyd), Серж Танкян (System Of a Down), Джулиан Касабланкас (The Strokes), Терстон Мур (Sonic Youth), Патти Смит и многие другие.

"Мы не можем молчать. Сегодня важно, чтобы мы были на стороне Палестины. Мы призываем наших коллег публично заявить о своей солидарности с палестинским народом. Молчание есть соучастие в военных преступлениях Израиля. Сейчас молчание - недопустимый вариант. Мы призываем вас присоединиться к нам, отказавшись выступать в причастных к Израилю культурных учреждениях, решительно поддерживая палестинский народ и его право на суверенитет и свободу", - говорится в открытом письме, опубликованном в социальных сетях.

В письме отмечается, что действия Израиля в секторе Газа уже привели к 245 жертвам, миллионы палестинских беженцев лишены права вернуться к проживанию на своей родной земле, а израильское правительство продолжает реализовывать своей проект по этнической зачистке палестинского народа.