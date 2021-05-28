Почти 600 музыкантов со всего мира призвали к бойкоту Израиля
Около 600 музыкантов со всего мира подписали открытое письмо в поддержку Палестины, призвав бойкотировать Израиль, пока он продолжает свои военные атаки.
Среди подписавших письмо, такие громкие имена как Роджер Уотерс (Pink Floyd), Серж Танкян (System Of a Down), Джулиан Касабланкас (The Strokes), Терстон Мур (Sonic Youth), Патти Смит и многие другие.
"Мы не можем молчать. Сегодня важно, чтобы мы были на стороне Палестины. Мы призываем наших коллег публично заявить о своей солидарности с палестинским народом. Молчание есть соучастие в военных преступлениях Израиля. Сейчас молчание - недопустимый вариант. Мы призываем вас присоединиться к нам, отказавшись выступать в причастных к Израилю культурных учреждениях, решительно поддерживая палестинский народ и его право на суверенитет и свободу", - говорится в открытом письме, опубликованном в социальных сетях.
В письме отмечается, что действия Израиля в секторе Газа уже привели к 245 жертвам, миллионы палестинских беженцев лишены права вернуться к проживанию на своей родной земле, а израильское правительство продолжает реализовывать своей проект по этнической зачистке палестинского народа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Парханов тут предложил прекратить поставки из России высоких технологий и сельхозпродукции в Израиль.
Музыканты из РФ никак не могут присоединитиься к бойкоту Израиля так-как вся муз и шоу индустрия РФ держится исключительно на евреях. Не потому что у русских нет талантов, просто не такие пронырливые и наглые посему не могут никуда пробиться в собственной стране, только подтирают сопли, завидуют и считают копейки глядя на успехи остальных и бегут за бутылкой.
Профессор , твое мышление в тисках шаблонов 60-70 годов прошлого века
Пусть сыграют 5000 произведений, по произведению за каждую выпущенную Хамас ракету.
молодцы.
только было это все неоднократно..
сраиль надо бить по больному месту - по кошельку.
эта страна совершенно Недееспособна и существует исключительно за счет Паразитирования на шее американских, европейских налогоплательщиков.. и еще многих стран.
лишить их дотаций и финансированияя - завтра будет мир на ближнем востоке.
но вместо этого Левые сша стабильно обеспечивают израиль оружием и деньгами.
и не только сша.. рф в этом тоже отметилась.