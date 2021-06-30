Скончался участник «Веселых ребят» Олег Кацура

Олег Кацура помер

Олег Кацура, известный по участию в гуппах «Московский Наутилус», «Веселые ребята», «Класс» скончался 27 июня в возрасте 61 года.

Скорбную весть сообщил в своем инстаграме лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, который работал с Кацурой. В этом проекте последний запомнился исполнением песни «Большая Медведица» из репертуара Михаила Боярского.

Олег Кацура появился на свет14 марта 1960 года в Москве. В 14 лет основал свой первый ансамбль, исполнявший каверы зарубежных рок-групп, где играл на бас-гитаре. После службы в армии Олег познакомился с музыкантом и композитором Игорем Матвиенко, который привел его в ансамбль под управлением Вячеслава Добрынина.

В 1983 году практически всем этим составом музыканты перешли в ВИА «Здравствуй, песня!» Позже его пригласили в популярный ансамбль «Веселые ребята». Через четыре месяца он покинул этот проект и вернулся в «Здравствуй, песня!».

В середине 80-х Игорь Матвиенко и Олег Кацура основали электропоп-группу «Класс». Позже Игорь Матвиенко решил сосредоточиться на продюсерской карьере и взял под свое крыло группу «Любэ», а Олег Кацура начал сольную карьеру, которая сложилась не совсем удачно.

В начале нулевых Олег Кацура вернулся в воссозданный проект «Веселые ребята». В нем Олег проработал восемь лет. В 2011 году к себе в оркестр Олега пригласил его давний товарищ Сергей Мазаев. С новым коллективом состоялись концерты по многим городам и странам, но в 2014 году проект закончился в связи с кризисом.
 

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