Все, что вы не знали об узбекской музыке

19:15 13.07.2021

Вы меломан и хотите послушать удивительную музыку разных народов мира?

Обратите внимание на узбекскую музыку, которая отличается своей аутентичностью, своим эмоциональным жаром, а также непревзойденной лиричностью, выражающуюся в голосах исполнителей. Если вы не знали, скачать лучшие узбекские песни здесь можно абсолютно бесплатно, просто перейдите по ссылке.

Предыстория

Необходимо сказать, что современная музыка Узбекистана обладает достаточно богатую предысторию. По всеобщим данным, в Бухаре и Самарканде возник первый среднеазиатский стиль классической музыки еще в конце шестнадцатого века. В 19 веке Туркестан включился в Российскую империю, и далее появились попытки как-то зафиксировать национальные мотивы и мелодии Туркестана.

К сожалению, пятидесятые годы двадцатого века ввели свои коррективы в историю узбекской музыки внес Советский союз, который запретил данную музыку. В начале 1990-х годов снова появился интерес к Узбекистану и его музыке, это было связано с тем, что Узбекистан стал независим от Советского Союза.

Отдельно хочется отметить таких исполнителей, как Шерали Джораева, Юлдуза Усманова, Севару Нахархан и Согдиагу Федоринскую, которые стали популярными не только на территории Узбекистана, но и получили свою известность за пределами: в странах Содружественных Народных Государств – Россия, Казахстан, Таджикистан и других. Очень важное нововведение этих музыкантов заключалось в том, что они смешивали современную музыку и традиционные узбекские мотивы. Музыка Узбекистана стала популярной благодаря поп-музыки и различных радиостанций. Скачать песни Uzmir - Ketadi gulim mp3 можно по ссылке.

Рок-музыка Узбекистана

Музыка рок-музыка пользуются меньшим спросов, чем поп-хиты. Однако, необходимо рассказать про те группы, которые получили признание - Night Wind, Iced Warm, Salupa Zindan и «Агония».

Рэп-индустрия Узбекистана

Сейчас главенствующее направление в музыке занимает рэп. Узбекистан – не исключение. Нужно сказать, что правительство государства строго цензурит рэп-исполнителей, считая, что данный жанр противоречит узбекской музыкальной культуре.

Музыкальные инструменты

В Узбекистане своя определенная музыка, эффект которой достигается применением различные аутентических и традиционных инструментов, среди которых можно выделить: