Роскомнадзор запретил интервью Егора Летова 1998 года

Роскомнадзор запретил интервью Егора Летова 1998 года

Интервью музыканта и солиста группы «Гражданская оборона» Егора Летова, которое он дал в 1998 году, было заблокировано по требованию МВД РФ. Данная информация содержится в реестре Роскомнадзора.

В беседе с журналисткой Любовью Парфентьевой музыкант поведал о своем отношении к наркотикам и психоделическим препаратам. При этом, несмотря на блокировку, данное интервью «Егор Летов как он есть» всё ещё можно найти на официальном сайте «Гражданской обороны».

После вопроса «Много вопросов о твоем отношении к наркотикам. Не хочешь — не отвечай» на сайте идет вымаранный кусок. Речь там шла об ЛСД и о том, что его нельзя давать «дуракам и детям». Видимо, блокираторы обиделись, отнеся себя к одной из этих категорий.
 

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