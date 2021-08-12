Филипп Киркоров вновь стал персоной нон грата на Украине

Филипп Киркоров вновь стал персоной нон грата на Украине

Филиппу Киркорову опять закрыли въезд на Украину.

Запрет действителен в течение трех лет, сообщает агентство УНН со ссылкой на службу безопасности Украины (СБУ). Подобное решение было принято «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины», считают в ведомстве.

В июне 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины уже вносило в свой «черный список» Филиппа Киркорова, но вскоре российский артист был исключен из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Такое решение было принято в связи с соответствующим обращением Службы безопасности Украины.

Перечень артистов, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны, был составлен на Украине в августе 2015 года. В него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список пополняется и сейчас в нем порядка двухсот персон.
 

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