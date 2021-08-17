Сергей Шнуров выбыл из числа наставников шоу «Голос»

Сергей Шнуров выбыл из числа наставников шоу «Голос»

На Первом канале анонсированы имена наставников очередного сезона вокального шоу талантов «Голос», который станет десятым – юбилейным.

В кресла жюри усядутся стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Таким образом, Сергей Шнуров выбыл и числа наставников. Ведущим десятого сезона будет Дмитрий Нагиев, сообщает Первый канал.

Для слепых прослушиваний были допущены 120 вокалистов из России и других стран мира, включая Австралию и США. Из них — 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых прослушиваниях в прошлом сезоне. На победу в «Голосе» будут претендовать как профессиональные исполнители, так и любители, основная работа которых никак не связана с музыкой: юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и капитан полиции.

Десятый сезон шоу «Голос» стартует на Первом канале осенью 2021 года. Конкретная дата выхода телешоу в эфир пока не объявлена.
 

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