Сергей Шнуров выбыл из числа наставников шоу «Голос»

09:51 17.08.2021

На Первом канале анонсированы имена наставников очередного сезона вокального шоу талантов «Голос», который станет десятым – юбилейным.

В кресла жюри усядутся стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Таким образом, Сергей Шнуров выбыл и числа наставников. Ведущим десятого сезона будет Дмитрий Нагиев, сообщает Первый канал.

Для слепых прослушиваний были допущены 120 вокалистов из России и других стран мира, включая Австралию и США. Из них — 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых прослушиваниях в прошлом сезоне. На победу в «Голосе» будут претендовать как профессиональные исполнители, так и любители, основная работа которых никак не связана с музыкой: юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и капитан полиции.

Десятый сезон шоу «Голос» стартует на Первом канале осенью 2021 года. Конкретная дата выхода телешоу в эфир пока не объявлена.

