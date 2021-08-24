Филипп Киркоров признался в дружбе с Владимиром Зеленским
Филипп Киркоров вспомнил, что у него сложились в свое время дружеские отношения с Владимиром Зеленским.
Воспоминания относятся к тем временам, когда Зеленский был еще актером, а не президентом Украины. «Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», — рассказал «КП» артист.
В связи с этим Филипп Киркоров вдвойне удивлен, что его имя попало в украинскй черный список
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, у нашего президента заботы от цен на борщевой набор до обманутых дольщиков.Настоящий президент это Лукашенко,он прямых линий на ТВ не проводит.
Конечно, там возможности президента ограничены, не как у нас , президент он же и бессменный император.
У Киркорова просто гарем уже из дружелюбных мужчин.
Неужели не понятно, должность обязывает, что подобные дружбы и куначества только в авторитарных государствах?
Киркорова в президенты?