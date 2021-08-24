Филипп Киркоров признался в дружбе с Владимиром Зеленским

12:17 24.08.2021

Филипп Киркоров вспомнил, что у него сложились в свое время дружеские отношения с Владимиром Зеленским.

Воспоминания относятся к тем временам, когда Зеленский был еще актером, а не президентом Украины. «Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», — рассказал «КП» артист.

В связи с этим Филипп Киркоров вдвойне удивлен, что его имя попало в украинскй черный список

