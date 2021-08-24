Филипп Киркоров признался в дружбе с Владимиром Зеленским

Филипп Киркоров признался в дружбе с Владимиром Зеленским

Филипп Киркоров вспомнил, что у него сложились в свое время дружеские отношения с Владимиром Зеленским.

Воспоминания относятся к тем временам, когда Зеленский был еще актером, а не президентом Украины. «Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», — рассказал «КП» артист.

В связи с этим Филипп Киркоров вдвойне удивлен, что его имя попало в украинскй черный список
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.08.2021, 16:44
    Гость: у нас и у них

    Да, у нашего президента заботы от цен на борщевой набор до обманутых дольщиков.Настоящий президент это Лукашенко,он прямых линий на ТВ не проводит.

  2. 24.08.2021, 15:35
    Гость: наивному

    Конечно, там возможности президента ограничены, не как у нас , президент он же и бессменный император.

  4. 24.08.2021, 15:24
    Гость: Взрослый ведь мужчина этот Киркоров

    Неужели не понятно, должность обязывает, что подобные дружбы и куначества только в авторитарных государствах?

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