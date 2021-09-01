Николай Басков станет новым ведущим «Утренней почты»

Николай Басков станет новым ведущим «Утренней почты»

Николай Басков будет вести обновленную «Утреннюю почту», которая возвращается в эфир телеканала «Россия» 12 сентября 2021 года.

Басков известен не только как певец, но как профессиональный шоумен и тамада. «Есть телепередачи, которые прошли испытание временем. Их немного, и «Утренняя почта» – одна из таких программ-долгожителей, - сказал он. - На ней выросло не одно поколение, для которых «Утренняя почта» стала такой же неотъемлемой частью выходного дня, как «Голубой огонек» – для Нового года. Я помню, как смотрел программу вместе с родителями. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я сам стану ее ведущим! Для меня это большая честь!»

Теперь приоритет в программе будет за электронными письмами, однако анал «Россия» решил не изменять традициям: у зрителей вновь есть возможность отправить свои заявки на легендарный почтовый ящик: 115162, Москва, Шаболовка,37, «Утренняя почта с Николаем Басковым» или на адрес электронной почты pochta@smotrim.ru

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2021, 16:02
    Гость: Виннету

    Ага, побольше дезориентированных в сексуальных отношениях авторитетов. Ведь это так соответствует пуституции. Помнится, недавно на молодёжном форуме в Крыму стали пропагандировать гей-отношения. Первым отреагировал Жирик, заметавший было гром и молнию в адрес организаторов форума, но вскоре заткнулся. Оказца, за всем этим стоял Кириенко, что и проинтуичил с запозданием Жирик, но о чём великий обнулятор даже со своей прочей челядью даже не догадывался. Не догадывается он и до сих пор.

  2. 01.09.2021, 15:53
    Гость: коллега

    тяжела и неказиста жисть российскова артиста...кто он? певец-не-певец, шоумен-не-шоумен? и ведущего Утренней почты из него не выйдет. Годы идут, вкусы меняются, образ "настоящего блондина" уже не продаётся. Жаль Колю, занялся бы меценатством, что ли, а так, состоятельный человечек средних способностей, испорченный золотыми трубами.

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