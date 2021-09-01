Николай Басков станет новым ведущим «Утренней почты»

09:00 1.09.2021

Николай Басков будет вести обновленную «Утреннюю почту», которая возвращается в эфир телеканала «Россия» 12 сентября 2021 года.

Басков известен не только как певец, но как профессиональный шоумен и тамада. «Есть телепередачи, которые прошли испытание временем. Их немного, и «Утренняя почта» – одна из таких программ-долгожителей, - сказал он. - На ней выросло не одно поколение, для которых «Утренняя почта» стала такой же неотъемлемой частью выходного дня, как «Голубой огонек» – для Нового года. Я помню, как смотрел программу вместе с родителями. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я сам стану ее ведущим! Для меня это большая честь!»

Теперь приоритет в программе будет за электронными письмами, однако анал «Россия» решил не изменять традициям: у зрителей вновь есть возможность отправить свои заявки на легендарный почтовый ящик: 115162, Москва, Шаболовка,37, «Утренняя почта с Николаем Басковым» или на адрес электронной почты pochta@smotrim.ru