Больной певец Андрей Губин возвратился в Россию

12:58 10.09.2021

Певец Андрей Губин возвратился в Россию после долгого отсутствия.

Больше года он провел в Египте. «Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину, - сообщил он «АиФ». - Увы, со здоровьем у меня по-прежнему всё плохо, никаких подвижек. Болит буквально всё. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться».

В России Губин ведет затворнический образ жизни, редко включая телефон. «Только включу, сразу начинает сыпаться какая-то хрень, гадости начинают писать, причем часто совершенно незнакомые люди, - посетовал он. - Написал несколько прямо очень хороших песен. Сейчас надо довести их до ума. Вот подыскиваю себе дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте».