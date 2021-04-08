Певец Андрей Губин прочно обосновался в Египте

Певец Андрей Губин прочно обосновался в Египте

Свой 47-й день рождения, который грядет 30 апреля этого года Андрей Губин собирается отметить в Египте.

В африканской статье Губин живет уже несколько месяцев и возвращаться в Россию пока не собирается, сообщает СтарХит. Авторских отчислений за песни артисту хватает, чтобы снимать просторный дом в  Дахабе на берегу Акабского залива. Этот регион очень востребован серферами, ну а певец там много гуляет и занимается физкультурой.

Не забывает певец и творчестве. Со своим продюсером Тарасом Ващининым 46-летний певец готовит несколько новых песен, включая балладу. Правда, когда они увидят свет, пока непонятною  

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