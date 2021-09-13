Путин и Мишустин отправили телеграммы Розенбауму

19:57 13.09.2021

Владимир Путин поздравил барда Александра Розенбаума с 80-летием, которое бард отмечает 13 сентября.

Телеграмма появилась на сайте Кремля: «Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Талантливый исполнитель, поэт и композитор, Вы внесли большой, плодотворный вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства. Ваши авторские песни любят за искренность и глубину, за особую, доверительную интонацию", - говорится в поздравлении»

Свои поздравления отправил певцу и премьер Михаил Мишустин: «Яркий талант, энергетика, неповторимый голос позволили Вам стать кумиром нескольких поколений. Слова Ваших песен знают без преувеличения миллионы людей в нашей стране. Желаю Вам вдохновения, бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия».

